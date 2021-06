Fue uno de los invitados al ciclo conducido por Juana Viale y los tuiteros llenaron la red social con memes y ocurrencias.

El sábado Leandro Santoro fue uno de los invitados a La noche de Mirtha(eltrece). El legislador por el Frente de Todos debatió en la mesa sobre temas de actualidad, entre ellos el escándalo por la vacunación VIP, la presencialidad en las escuelas, el rol del personal de salud en la pandemia y hasta la desafortunada frase de Alberto Fernández sobre la inmigración latinoamericana. Sin embargo, hubo un detalle de su visita que en las redes sociales fue muy comentado y se trató del plato que le sirvieron en el programa: polenta con osobuco.

En un momento de la cena,Juana Viale invitó a Jimena Monteverde para que cuente qué plato hizo para los invitados, quienes ya lo habían probado y destacaron que estaba muy rico: “Es un osobuco braseado durante muchas horas, acompañado con una polenta cremosa con mucho queso”, expresó la cocinera. Asimismo detalló que, en el caso de la preparación para la conductora que no come carne, adaptó el menú a una versión vegetariana y a la preparación la hizo con hongos y vegetales.

Si bien el tiempo que Monteverde de acercó a hablar del plato de la noche fue breve, el tiempo alcanzó para que muchos usuarios en Twitter se burlaran de Santoro comiendo el popular plato y desplegaran su creatividad con los clásicos memes.

Algunos hicieron hincapié más que nada en el hecho de que la producción del programa de eltrece haya elegido justo servir polenta y lo tomaron como una chicana hacia el legislador oficialista, ya que los internautas recordaron que una de las promesas de campaña de Alberto Fernández fue la vuelta del asado a la mesa de los argentinos porque la carne iba a estar a un precio accesible. “Hoy lejos de haber asado, hay polenta”, había chicaneado el exmandatario Mauricio Macri la semana pasada.

Otros, además, mencionaron que tiempo atrás cuando Sergio Massa visitó el programa, prepararon panqueques de postre algo que en ese momento fue considerado por los usuarios de la red social como un mensaje subliminal hacia el funcionario.

La reacción de Leandro Santoro cuando habló del vacunatorio Vip

En el programa, uno de los temas que se habló fue sobre el plan de vacunación del gobierno de Alberto Fernández y también del escándalo de los vacunados VIP. Cuando Juana Viale le preguntó al diputado si le habían ofrecido inocularse, su reacción fue tajante.

“Yo no me vacuné y soy hipertenso”, explicó y luego opinó: “A mí el escándalo de la vacunación VIP me afectó mucho en términos personales. Es un tema que generó ruido en la sociedad pero yo pensé que iba a hacer mucho más ruido. Es horrible que esto haya pasado porque se deteriora la política, porque que los políticos cometan errores no significa que la política se deslegitime como herramienta de transformación social”.

Santoro junto a Diego Santilli, otro de los invitados al programa, preparando un plato con Jimena Monteverde. (Foto: Instagram/@mirthalegrand)

Por último, precisó: “A mí no me ofrecieron vacunarme, no sé si lo contaría públicamente si eso pasara, pero a la persona que me lo hubiese ofrecido la hubiera cagad… a trompadas. Esto no pasó solo acá sino en todos los países del mundo, donde aparecieron privilegiados. También en algunas provincias gobernadas por Juntos por el Cambio, como en el caso del ministro de Salud de Corrientes (Ricardo Cardozo) que le encontraron 900 dosis en la camioneta”.