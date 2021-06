A dos meses de la escandalosa separación con su pareja, Verónica Soldato, el modelo confirmó que regresó a su hogar y pudieron superar la situación. Los detalles en la nota.

Los escándalos en la vida de Horacio Cabak continúan ya que ahora todas las miradas apuntan a su abrupta salida de “Polémica en el Bar”. Luego de su escandalosa separación con Verónica Soldato marcada por acusaciones de infidelidad, el modelo se vio envuelto en un drama.

Pese a intentar mantener su vida privada lejos de los medios, el conductor confirmó que no renunció al ciclo conducido por Mariano Iúdica, sino que lo despidieron e incluso reveló que evalúa la posibilidad de llevar el caso a un juicio.



“Yo no renuncié, me echaron por no querer hablar de mi vida privada. De mi vida privada no hablé en ningún lado y no pienso hablar ahora. Yo me sentaba en la mesa y me ponían informes de otros medios sobre lo que pasaba en mi vida entonces dijo ‘yo no vengo más si vamos a seguir hablando de esto'”, contó en “La Noche de Mirtha” conducido por Juana Viale.

Y detalló: “Renuncié y me pidieron que siga. Después me echaron”. Entonces la presentadora quiso saber si le haría juicio al programa producido por Gustavo Sofovich y Cabak respondió: “Cualquier cosa judicial se resuelve lejos de los medios. Soy de la idea de que todo se resuelve donde tiene que resolverse. Acá en la televisión no se resuelve nada”.

Además deslizó cómo está la situación con su pareja y madre de sus tres hijos luego de la polémica acusación de haber sido infiel con otras mujeres. “Con mi mujer está todo resuelto. Para tranquilizar a todo el mundo… Vivo en mi casa hace mucho tiempo, con con mi mujer y con mis hijos. Quédense tranquilos. Está todo bien”, enfatizó con tono irónico.

El escándalo comenzó cuando Soldato le contó a Ángel de Brito que había encontrado varios intercambios de mensajes del modelo con otras mujeres. La disusión de pareja derivó en que incluso Cabak fue echado de su propia casa durante un tiempo, pero ahora confirmó que habría regresado a su hogar familiar.

“¿Quién es alguien para opinar cómo debe solucionarse o cómo debe vivir una pareja? ¿Cómo se resuelve una discusión que paso entre dos personas? La vida privada es privada. ¿Por qué lo viven como un ataque a la libertad de prensa?”, disparó Cabak.