El intendente Jatón recorrió los trabajos de pavimento, mejorado, cordón cuneta, desagües pluviales, iluminación led y extensión de la red de agua potable que beneficiarán a vecinos y vecinas de ese barrio.

A principios de año, la Municipalidad inició trabajos de asfaltado, ripiado, desagües y cordón cuneta en barrio Villa Hipódromo. Se sumó también, el recambio de luminarias por tecnología led y la extensión en la red de agua potable. Actualmente, las obras presentan un avance del 80% y se prevé que esta primera etapa concluya en septiembre próximo.

El intendente Emilio Jatón supervisó la marcha de los trabajos y conversó con los vecinos de la zona, que diariamente evidencian los cambios en el barrio. En la oportunidad, Jatón aseguró que se trata de “obras necesarias que estaban postergadas y, tras un acuerdo con el gobierno provincial y el financiamiento de la Secretaría de Hábitat, hoy las estamos retomando”.

“Hace 50 años que la mayoría de los vecinos viven aquí y no tenían estas mejoras. Hoy llegó el asfalto. Cuando el Estado está presente con las obras que los vecinos hace mucho tiempo reclaman, se produce una sinergia en la que ellos se ponen contentos y nosotros también”, afirmó.

Entre las tareas que se realizan, Jatón destacó la de desagües, ya que será fundamental para evitar el anegamiento de las calles de Villa Hipódromo: “Hoy los vecinos nos dicen que, después de mucho tiempo no se están inundando y para nosotros es una gran noticia”, dijo.

Por su parte, el secretario de Obras y Espacio Público municipal, Matías Pons Estel, detalló que la inversión ronda los 100 millones de pesos. Según dijo, se intervino el sistema pluvial y se comprobó en las últimas lluvias que da respuestas. A ello sumó los trabajos de cordón cuneta y ripio, y el asfaltado en las calles troncales del barrio.

“La importancia de toda esta infraestructura es la posibilidad de vincular el barrio completamente con el resto de la ciudad, a través de las avenidas principales”, destacó Pons Estel. Además adelantó que en una nueva etapa, se sumarán más tareas a realizar con fondos y equipos municipales. En ese sentido, también mencionó la remodelación de la plaza del barrio, cuyo proceso se inició mediante la Red de Instituciones.

“Cambio total”

Eduardo, quien vive en la zona hace 50 años, manifestó que “son muchas obras y el cambio es total. Me emociono porque nací, me crié, crié a mis hijos acá y como ellos no lo ven, les mandó fotos para que me crean. Al fin, alguien se acordó de Villa Hipódromo”, aseveró.

Lidia, en tanto, que vive sobre calle Lamadrid hace casi 60 años, coincide con Eduardo en que “es la primera vez que veo una mejora. Toda la vida me inundé y ahora no entra el agua a mi casa. Es algo increíble”, manifestó.