Fue en la localidad de Yerba Buena. El violento episodio quedó registrado en un video. Tras la denuncia, piden que se le abra un sumario administrativo.

Un juez civil y de familia de Tucumán protagonizó un violento episodio el viernes pasado en la localidad de Yerba Buena.

Orlando Velio Stoyanoff, a cargo del Juzgado Civil en Familia y Sucesiones, atacó a patadas a un cadete en moto, en la esquina de la avenida Aconquija y Rubén Dario, de esa localidad tucumana y todo quedó filmado.

Las versiones indican que en un primer momento hubo un accidente, donde el motociclista habría impactado contra la camioneta del magistrado que se bajó de su vehículo y comenzó a increparlo.

En las imágenes se ve como el juez enardecido persigue al motociclista, le tira una patada, levanta la motocicleta y lo amenaza.

“Me dijo que me iba a hacer daño la moto y también mi propia vida. Luego me gritaba que corra, que no sabía quién era él y que no sabía con quién me estaba metiendo”, habría declarado la víctima.

La escena generó numerosas reacciones, entre ellas del Colegio de Abogados, que solicitó a la Corte Suprema de Justicia que inicie un sumario administrativo contra Stoyanoff. En tanto que el sindicato que nuclea a mensajeros y deliverys pediría un juicio político y que el juez sea sometido a una revisión psíquica.



En las últimas horas Stoyanoff salió a pedir disculpas públicas al motociclista y dio su versión de los hechos. Sostuvo que no hubo un choque, sino que intentó sobrepasar al motociclista y que como éste no le prestó atención le tocó bocina.

Al pasarlo, el motociclista reaccionó con palabras violentas y cuadras más adelante se paró, el motociclista le rompió una luneta y esto generó que se baje de la camioneta y reaccione.

Según señaló, esto no justifica su accionar y sólo quedó filmada la parte en la que baja y ataca al motociclista.