En la previa del debut por la Eurocopa ante Hungría en Budapest, el astro portugués hizo una recomendación que se viralizó rápidamente y tuvo un impacto en el mercado bursátil.



Horas antes de convertirse en el único futbolista en la historia en jugar cinco ediciones de la Eurocopa, el portugués Cristiano Ronaldo fue el protagonista de una escena que recorrió el mundo e incluso ha tenido consecuencias en el mercado bursátil. Su alcance mediático y poder de influencia es tan grande, que con un simple gesto en una rueda de prensa tuvo un gran impacto.

Antes del debut de Portugal ante Hungría en la primera fecha del Grupo F, el atacante luso de 36 años participó junto al seleccionador Fernando Santos en una conferencia de prensa virtual. CR7 tomó asiento en la sala y todo marchaba con normalidad hasta que decidió tomar dos botellas pequeñas de gaseosa que estaban sobre la mesa y correrlas a un costado.

Inmediatamente, agarró una botella de agua y la puso delante suyo. “Agua. Coca-Cola, no”, dijo el capitán portugués ante los micrófonos, dejando en claro su postura a favor de la alimentación sana.

Esta sugerencia de Cristiano, que fue en contra de uno de los principales patrocinadores de la UEFA, no pasó desapercibida y tuvo una enorme repercusión en todo el mundo. Las imágenes recorrieron rápidamente las redes sociales y, como si fuera poco, ese simple gesto de apartar las botellas a un lado provocaron una caída del 1,6% para la compañía en el mercado bursátil.

Según el diario MARCA, en términos económicos, mientras Ronaldo salía de la sala de prensa del del Puskás Arena de Budapest, la firma Coca-Cola pasó de valer USD 242.000 millones a USD 238.000 millones. Es decir, registró una pérdidas totales de 4.000 millones de dólares.

No es la primera vez que Ronaldo expresa una opinión de este estilo sobre las bebidas gaseosas. En la reciente gala de los premios Global Soccer Awards a fines del año pasado, habló sobre cómo cuida la dieta de sus hijos e hizo hincapié principalmente en que a Cris Jr. le gusta la comida chatarra, lo que podría ser un problema si quiere dedicarse al fútbol.

“Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, aún no lo es. Soy duro con él. En ocasiones bebe gaseosas y come patatas fritas y él sabe que no me gusta. Le digo que después de hacer cinta debe descansar y beber agua fría, no le gusta. Es normal, solamente tiene 10 años”, comentó la estrella de Portugal.

Al ser preguntado sobre una nueva participación en la Eurocopa y las posibilidades de defender el título, Cristiano Ronaldo sacó a relucir la mentalidad ganadora que tanto lo caracteriza: “Me siento tan motivado o más que en 2004, en mi primer campeonato de Europa. Somos los vigentes campeones y formamos parte de nuevo del grupo de candidatos a ganar el trofeo. No vale la pena y no sirve de nada prometer títulos ni hacer pronósticos. Lo que puedo prometer es que abordaremos todos los partidos para ganarlos.”