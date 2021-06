Los ex Casi ángeles unieron fuerzas para superar un exigente desafío en el certamen de Telefe

Luego de la eliminación de María O’Donnell en un fallo dividido que se resolvió por pequeños detalles, son cinco los participantes que se disputan el premio mayor de la cocinas más famosas del mundo. La segunda temporada de Masterchef Celebrity entra en instancias claves yCande Vetrano, Georgina Barbarossa, Sol Pérez, Gastón Dalmau y Claudia Gunda Fontán siguen en carrera en el certamen gastronómico que se emite por Telefe.

El desafío de este martes consistió en una de las elaboraciones típicas de la gastronomía universal: la pizza. Pero a esta altura de la competencia, la dificultades van más allá de la batalla final por el molde o a la piedra. Lo que debían preparar los participantes era dos variedades de pizza según la modalidad “in teglia” y para ello iban a contar con una masterclass de lujo. Donato De Santis dejó por un rato el traje de jurado y se puso el delantal, para dar los lineamientos principales de la prueba.

La pizza in teglia es una variedad que se prepara en su propio molde y se distingue de las modalidades de pizza popularmente conocidas por su textura mucho más espesa. “Es más aireada, más digerible y con mucha menos levadura que la que ustedes pueden imaginar”, señaló el chef italiana, ante la mirada de sus colegas Damián Betular y Germán Martitegui y la admiración de cada uno de los participantes.

La otra gran dificultad se presentó a la hora del horneado, una instancia clave para la cocción de las pizzas. En el estudio había apenas dos hornos, que se los repartieron de la siguiente manera: el superior quedó para Cande, Sol y La Gunda mientras que el de abajo lo utilizaron Georgina y Gastón. Cada grupo tuvo que coordinar el amasado y la elaboración de los ingredientes para abrir las puertas solo las veces necesarias.

En la etapa final de la competencia, con la adrenalina propia de la situación surgió un inconveniente en el ala superior, cuando Cande Vetrano no podía retirar su asadera. Había quedado ubicada muy atrás, lo que sumado a la altura del horno, estaba totalmente alejada de su alcance. “Derecho, cande. Derecho porque te quemás”, la guiaba el conductor Santiago del Moro, pero la actriz por más que lo intentaba y buscaba ayudarse con una espátula, no estaba ni cerca de conseguirlo.

Tanto Fontán como Pérez retiraron sus pizzas, mientras la ex Casi ángeles seguía con la mano izquierda en la puerta del horno, la derecha con la espátula intentando casi a ciegas: “Chicos, necesito un banquito. Me voy a quemar y no va a ser gracioso”, clamaba la actriz pero nadie parecía prestarle atención. “¿Quién la ayuda a Cande?”, atinó a preguntar la Gunda desde su estación y sin demasiado interés en socorrerla.PlayGastón Dalmau y Rochi en Masterchef

Si alguien iba a ayudar a Cande era su amigo y ex compañero en Casi ángeles, Gastón Dalmau. “¿No me querés hacer cocochito?”, le preguntó ella como si estuvieran en un capítulo de la tira de Cris Morena. Él la levantó con sus dos manos, mientras ella buscaba el alcance suficiente para traer la asadera con la espátula. “No me muevas”, le imploró nerviosa, hasta que luego de un par de intentos, logró su cometido.

Si bien recibieron buenas devoluciones de parte del jurado, ni Cande ni Gastón lograron el objetivo de llevarse la medalla, que quedó nuevamente en el delantal de Sol Pérez. La ex chica del clima ya cosecha dos y se perfila para mirar la gala de eliminación desde el balcón. Para los amigos, quedó el premio consuelo de una nueva anécdota de su amistad para contar. Ni más ni menos que eso.