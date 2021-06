Este miércoles durante la gala de La Academia 2021, Carolina Pampita Ardohain y Mariana Genesio Peña conversaron sobre el fallido que tuvo la integrante del jurado hace una semana cuando se refirió a la actriz trans como “Mariano” en lugar de “Mariana”.

Esa misma noche Pampita le pidió perdón le pidió perdón a la participante: “Tuve un fallido horrible, de mi cerebro porque soy disléxica. Le dije Mariano a Mariana, lo corregí muy rápido porque me di cuenta de que lo estaba diciendo mal” y aclaró que “la gente que me conoce sabe que tengo problemas graves con el tema de los nombres, pero no hay nada detrás de eso”, aseguró.

Aún así, ambas decidieron volver a abordar el tema y despejar cualquier duda sobre las intensiones de Pampita para con la actriz y aclarar, de nuevo, que se trató de un malentendido.

“Le quiero agradecer a Mariana que fue súper cariñosa. La semana pasada estuvimos hablando por mi furcio y mi equivocación. Ella rápidamente descomprimió, me tranquilizó, fue un amor de persona. Habla de tu humildad, tu seguridad, en la vida y de la empatía. Me llevé lo mejor de ese día porque yo estaba angustiada”, manifestó la modelo.

Por su parte, Genesio se mostró muy agradecida y remarcó que no se sintió ofendida con los dichos de su colega: “Yo te agradezco a vos que enseguida me mandaste un audio pidiéndome disculpas y yo le dije que la verdad, a mi no me ofende. Entiendo que fue una equivocación, puede suceder. Me ofende más que me confundan de nombre que de género porque la verdad que yo estoy como muy en paz con mi origen biológico”.

En esa línea, Mariana citó a personas cercanas que se tomaron muy mal la equivocación de Pampita: “Mucha gente me dijo ‘cómo permitís que te digan Mariano en vez de Mariana’. La verdad que yo estoy muy relajada y mi nombre es Mariana hace más de… la mitad de mi vida, no voy a decir cuántos”, bromeó.

“A Caro la amo, es una divina y sé que fue sin intención”, aseguró la actriz. “Además soy la madrina de sus próximos hijos, me dijo”, retrucó la modelo. “¡No! Yo iba a dar esa noticia, Caro”, respondió Mariana entre risas y con tono ofuscado. “Perdón, la quemé”, dijo Pampita y dio el pie a una primicia.

La noticia es que Mariana planea ser madre junto Erika Halvorsen, a una amiga que tienen en común con Pampita: “Con ella decidimos tener un hijo, en un tiempito y ella me dijo ‘bueno decile a Caro que sea la madrina'”. “Yo feliz, me muero de amor”, agregó Ardohain.

“Sabés que te admiro, que te quiero, y que tu carrera es siempre un carrerón. Tantos logros y los que vendrán en el futuro también como el día de mañana poder disfrutar de una maternidad”, cerró Pampita y luego le dio la devolución de su coreografía de shuffle.