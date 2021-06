En un comunicado, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires explicó los motivos del planteo.



Los jueces de la provincia de Buenos Aires le pidieron al gobernador Axel Kicillof que los integrantes del Poder Judicial sean incluidos en el plan de vacunación. Explicaron que se trata de personal esencial, que muchas tareas las deben cumplir de manera presencial y que los edificios judiciales no cuentan con la infraestructura adecuada para los protocolos sanitarios que se deben implementar en este contexto de pandemia.

“El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires expresa su preocupación ante la disparidad de criterios entre la prioridad que se reconoce a sostener la presencialidad en el servicio de justicia y el orden de prelación al momento de vacunar a los operadores que deben hacerla efectiva”, sostuvo la entidad a través de un comunicado en el que agregaron que “existe un alto número de contagios entre las y los funcionarios y magistrados y también se registran, con dolorosa frecuencia, fallecimientos por Covid -19″.

La asociación ya hizo el pedido formal para ser incluidos en el plan de vacunación a la vicegobernadora de la provincia, Verónica Magario, ante la Suprema Corte Justicia y la Procuración General bonaerense y ante el Ministerio de Salud, a cargo de Daniel Gollán.

“Nuestra institución viene realizando todas las gestiones a su alcance para que cada una de las autoridades con poder de decisión en esta materia comprenda la necesidad de proteger a quienes han sostenido al sistema de justicia en los altos niveles de desempeño que reflejan las estadísticas oficiales de la Suprema Corte de Justicia de nuestra provincia”, agrega el comunicado y desde el Colegio destacan que hay un buen diálogo institucional.

Los jueces explicaron los motivos principales por los que piden ser incluidos en el plan de vacunación. Uno es que por resolución de la Suprema Corte y de la Procuración General las oficinas judiciales deben estar abiertas con un mínimo de empleados para su funcionamiento.

“Las oficinas judiciales están ubicadas en edificios que no están preparados para la situación de pandemia y en muchos casos son peligrosos porque aglutinan gente en los pasillos, ya que se trata de casas alquiladas, predios sin ventilación ni los espacios recomendados por las autoridades sanitarias. Esto constituye un riesgo cierto, no solamente para el personal sino para todas las personas que concurren diariamente (por ejemplo, en los casos de violencia la asistencia de ciudadanos/as en busca de respuesta es numerosa y cotidiana)”, señalaron.

También que trámites judiciales que “necesariamente” requieren la presencialidad. “Los fiscales deben concurrir a los lugares de los hechos, ingresar en espacios privados, cerrados o donde hay personas que pueden estar contagiadas, cadáveres, etc.”, puso como ejemplo el Colegio. Otro caso citado es que “el fuero de Familia atiende situaciones extremadamente sensibles y graves, que requieren la presencia de magistrados/as y funcionarios/as.

“Los términos no están suspendidos por la SCBA, lo que significa que los y las magistrados y funcionarios deben velar porque las causas se lleven delante de acuerdo a los plazos que prevé la normativa. Eso genera la obligación de concurrir. Algunas de las audiencias que podrían realizarse de manera telemática fracasan por que la conectividad no es buena, por lo que debe recurrirse a “audiencias mixtas”, que requieren presencialidad. El sistema no está preparado para ofrecer la conectividad con la calidad suficiente”, explicó la entidad. Ocurre con los juicios orales: “en muchos casos, no pueden llevarse delante de manera telemática toda vez que la litigación requiere de la presencialidad para interrogar a los testigos, por ejemplo”.

“El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, invita a las autoridades a resolver esta cuestión para proteger adecuadamente al funcionariado y la magistratura y a las y los ciudadanos que concurren a los tribunales”, concluyó la entidad a la espera de una respuesta.