Tras calificar como una de los cuatro mejores participantes de la competencia de cocina, la actriz cometió un pequeño error al contar su futuro en el certamen. Conocé más en la nota.

El destino de la competencia culinaria que logró cautivar a toda la Argentina se define este jueves 24 con la final esperada de ” MasterChef Celebrity 2″. En camino solo quedan cuatro participantes que en el correr de las siguientes galas se podrá ver quiénes son los finalistas.

Los cuatro mejores cocineros de esta segunda edición son Cande Vetrano, Gastón Dalmau, Sol Pérez y Georgina Barbarossa, tras la reciente eliminación de Claudia Fontán. Cualquiera podrá alzarse con el trofeo y llevarse el millonario premio más las clases de cocina.

Pero Barbarossa cometió un pequeño error y deslizó sin querer que sería una de las finalistas del programa. Las emisiones restantes del ciclo conducido por Santiago Del Moro ya fueron grabadas, pero las celebridades no tienen permitido contar ningún detalle de nada de lo que no se haya visto en la pantalla aún.

Como invitada a “PH, Podemos Hablar”, la artista comenzó a hablar de una experiencia paranormal que vivió con su madre fallecida y en medio de su relato se le escapó que sería una de las celebridades a enfrentarse al desafío final. “Yo creo que cuando se van nuestros seres queridos están en otro estrato. Y hace poco se murió mi mamá. y yo siempre le decía: ‘Vieja, de alguna manera…’. Hablábamos mucho de la muerte. Nunca fue un tabú para nosotros porque todos nos vamos a morir. ‘Vos de alguna manera avisame que estás’, le decía yo”, contó.

Y agregó: “Yo vivo con mi sobrina lucía que vino a estudiar teatro de Córdoba. Y de repente estábamos así, y en el pasillo de casa, no había corriente de aire, todos los cuadros y las fotos praaaaaa, se cae todo al suelo. Y Lucía va a mi vestidor y me dice, ‘¿vos tiraste todos los collares?’ Le digo que no y veo todo tirado en el piso. ‘Vieja, pará de armar quilombo, todo bien, pero no me rompas toda la casa. Presentáte pero posta, no así.’ le dije. Después no tuve más noticias de la vieja””.

Pero después, Georgina nombró al ciclo de Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui y soltó: “Haciendo ‘Masterchef’ yo siempre decía ‘ay Vieja, tu receta. Y me faltaba una receta, porque viste que tenemos que preparar un menú para la final…”. Su sencilla frase fue tomada como un inesperado adelanto de lo que ocurrirá en las instancias finales del reality.

Mientras que semanas atrás, Fernando Piaggio confirmó en “El Run Run del Espectáculo” que los finalistas serían una varón y una mujer, por lo que Dalmau sería el otro candidato a coronarse como campeón.