Sergio caminaba por Balcarce y Urquiza cuando tuvo que dar un salto para esquivar una camioneta que se subió a la vereda. “Por suerte lo puedo contar”, dijo.



“Por suerte lo puedo contar”, aseguró Sergio, quien en la mañana del sábado salió a hacer unas compras y, gracias a sus reflejos y su buen estado físico, no fue víctima de un accidente de tránsito. Es que un taxi y una camioneta chocaron fuerte en la esquina de Balcarce y Urquiza, y Sergio escapó a la muerte por centímetros.

Todo quedó filmado por una cámara de seguridad. Sergio camina sin preocupaciones por la vereda cuando de repente frena en seco su andar, se toma la cabeza y regresa sobre sus pasos de un salto. Es entonces cuando entra en cuadro una camioneta roja a toda velocidad, que termina impactando contra una peluquería. Si Sergio no hubiese actuado por instinto habría quedado atrapado entre el vehículo y la pared, con todo el daño que puede provocar la potencia de una camioneta lanzada en velocidad.

“Escuché el impacto del choque y vi la camioneta que se me venía encima. Hice lo que pude, realmente es un milagro”, repite Sergio, que todavía no puede creer no haber sufrido ni un rasguño.

“Los vecinos me preguntaron si estaba bien, la gente se asustó mas que yo”, indicó el hombre, quien aseguró que todavía no concibe lo que ocurrió. “La verdad es que no dimensioné lo que había pasado. El video me hizo ruido, me hizo un poco mal, ahí me di cuenta de que zafé por milésimas de segundo”, le dijo a El Tres.

Dijo que después de que se viralizara el video recibió llamados “de todo el mundo. Me mandan mensajes, me escriben, el teléfono no para…”.

“Fue tremendo, por suerte lo puedo contar, tengo que ser un agradecido”, concluyó Sergio.

El siniestro se produjo el sábado a las 10.26 de la mañana cuando una camioneta roja (Fiat Toro), que circulaba por calle Balcarce chocó contra un taxi que iba por Urquiza. Al llegar a la esquina, y producto del fuerte impacto, la camioneta se subió a la vereda y chocó contra la vidriera y la pared de la peluquería que está en la ochava oeste de esa transitada esquina.

En esa esquina hay un cartel de pare, que cumple la función de un semáforo, pero que alguno de los dos conductores no debe haber tenido en cuenta.