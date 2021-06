Hay tres locaciones en danza para el desembarco de la polémica y masiva mega expo de venta de indumentaria a muy bajo precio. Todos los detalles

Los promotores de La Salada, la gigantesca feria bonaerense que comercializa indumentaria a muy bajo precio, abrirá una mega exposición en la autopista Rosario-Córdoba.

“Tenemos tres terrenos en vista. Dos en provincia de Córdoba y uno en la zona de Rosario. Y todos sobre la autopista. Vamos a ver cuál nos conviene y en cuanto lo definamos, compramos el terreno y empezamos a instalar las tiendas”. anunció el coordinador general de “La Salada”, Jorge Castillo, a AM-PM el nuevo programa de los mediodías en Radio 2, conducido por Pablo Montenegro.

El promotor de La Salada contó que no tiene plazos previstos para comenzar las obras y tampoco pudo anticipar cuándo estará en condiciones de abrir porque también tiene por delante lograr “todas las habilitaciones locales y provinciales correspondientes”, pero aclaró que quiere comenzar “cuanto antes”.

“No tengo idea si será más fácil abrir en Santa Fe o en Córdoba. También dependerá de la exigencias de los municipios. Lo que yo si sé es que, como hicimos en Mendoza, lo que nos digan que tengamos que cumplir en materia de ordenazas, lo cumpliremos y punto”, resaltó. “No creo que me prohíban. Me van a poner reglamentaciones y las cumpliré”, dijo.

Castillo pidió reserva sobre la ubicación concreta que tendrá, pero aclaró que “el proyecto se hará sí o sí” y a la brevedad. “Tengo que viajar a ver los terrenos. Al parecer una de las ubicaciones de Córdoba sería la mejor, pero lo tengo que ver. Pero muy pronto estaremos por allá”, dijo Castillo. “Traeremos feriantes de otras localidades y saldremos a convocar feriantes de las dos provincias que quieran vender en nuestra paseo”, prometió.

La presencia del mega complejo dedicado a la venta mayorista y minorista de indumentaria en la región anticipa una fuerte polémica. Es que sobre la feria que se armó en los 90 en Lomas de Zamora y que ya es la más grande de sudamérica, hay todo tipo de denuncias por la venta de marcas apócricas, por el comercio de productos falsificados o contrabandeados y por evasión fiscal. También acumula investgiaciones por lavado de dinero del narcotráfico.

Pero todo ese nivel de informalidad no ahuyenta a las miles de personas que diariamente allí asisten para comprar muy barato indumentaria tanto a nivel minorista como mayorista. Es por eso que la “La Salada” siempre fue el gran cuco de los comercios de indumentaria por la competencia que les genera, que para los empresarios es desleal, y por eso en varias localidades de la provincia se impulsaron siempre medidas para evitar el armado de este tipo de emprendimientos feriales a gran escala.

Pero, en diálogo con Radios Dos, Castillo negó todas las acusaciones. “Estamos en contra de la falsifación de marcas. Es un delito. Nuestro negocio es armar ferias en las que se venda ropa a precios accesibles para las gente con menos recursos”, resaltó. “Son causas falsas que me generan para sacarme de circulación“, resaltó.

Según contó, la idea de armar una sucursal es para “acercar La Salada a la gente, porque Buenos Aires quedó lejos”. Es por eso que ya desembarcó en Mendoza y tiene muy avanzada su apertura en Corrientes.

En efecto, las restricciones a la circulación por el coronavirus causaron un fuerte golpe a La Salada porque redujo la asistencia de público de todo el país, al tiempo que le dio un gran oxígeno a los mayoristas de la provincia, por ejemplo los que están en calle San Luis, ya que muchos locales volvieron a stockearse con ellos al no poder viajar al conurbano bonaerense.

Pero además de busar recuperar clientes, Castillo justificó su desembarco por la grave situación económica y social que atraviesa el país. “Cuanto más pobres hay, más gente viene a comprarnos a nosotros. Y ahora hay cada vez más pobres”, se lamentó.

Muy al tanto de que el desembarco de la Salada genera polémica. asegura que “el sol sale para todos” y destacó que apunta a un público que hoy ya no compra en los comercios tradicionales.

“Un conjunto deportivo de las tres tiras hoy vale $24.000. ¿Quién puede pagar ese dinero? Sólo familias pudientes. En cambio, en nuestras ferias se puede conseguir por $1.500 de otra marca pero de calidad similar. Lo mismos con las zapatilla y los jeans, que los vendemos a 600 pesos cuando las marcas los venden a 5.000 pesos. Eso es un atropello sin control, porque confeccionar un jean vale lo mismo en todos lados”, insistió. “Acá hay un abuso. Fabricar una zapatilal de primera calidad vale mil pesos pero te la venden a 22 mil en una casa de deportes. Es un escándalo y el gobierno nacional lo permite”, se quejó

Si bien no descartó que su llegada generará resistencias, confió en que podrá abrir una sucursal sobre la autopista. “En Rosario o en Córdoba, pero seguro lo vamos a lograr. No creo que ningún gobierno quiera que en su zona no se generen puestos de trabajo y que además su gente no acceda a indumentaria que no se podría comprar de otra forma”, insistió.

Finalmente, según contó el terreno que defina lo van a comprar. “Lo pagaremos junto con todos los feriantes que se quieran instalar”, exclamó. Es que el negocio de La Salada, además de armar la feria y organizar los tours de compra (entre otros servicios complementarios para visitantes y feriantes), es básicamente inmobiliario ya que una fuerte ganancia proviene del loteo de los espacios que no cuentan con infraestructura (muchos son tiendas de tela) pero que tienen un valor muy alto por el masivo tránsito que tienen. “Queremos hacer un paseo comercial, pero vamos a empezar con tiendas”, concluyó.