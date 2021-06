En una entrevista con Ibai, la cantante habló del gran paso que darán con su pareja. La reacción de los fanáticos.



Nicki Nicole se encuentra en España cumpliendo compromisos laborales. En ese sentido, aprovechó su paso por Europa para reunirse con el streamer Ibai y participar de una entrevista. En medio de la conversación por Twitch, la rosarina reveló que Trueno le propuso casamiento y ella aceptó. La noticia generó un gran revuelo entre sus fanáticos, que se emocionaron por el gran paso que dará la pareja.

La intérprete de “Mamichula” reveló que lleva con orgullo el anillo de compromiso que le regaló su novio y colega. “Él quería hacerlo en su terraza para que se vean los dos puentes, a mí me daba un poco de miedo la altura así que no podía. Él me pedía que me pare, me decía ´necesito que te pares´”, comenzó relatando la estrella de 20 años sobre cómo fue la propuesta.

“Como no logró que lo hiciera, me lo pidió sentado. Él quería arrodillarse pero yo nunca me paré”, contó sobre el mágico momento y agregó: “Fue a los 3 mees que estábamos saliendo, primero lloré y después le dije que sí”.

Aunque aclaró por ahora no quiere firmar los papeles, aclaró que sí tiene ganas de hacer una fiesta. “Tengo la idea, no sé si tan pronto”, deslizó. Además, dijo que para ella es un paso muy fuerte el que dieron y que es parte de la intensa relación que tienen.

La gran noticia del compromiso la reveló cuando aseguró que cree cien por ciento en el amor y le consultó a Ibai si él se casaría. Luego de escuchar la respuesta del resto, ella confirmó el paso que dieron con Trueno.

Las redes se llenaron de comentarios de cariño y apoyo a los artistas.