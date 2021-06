El presidente Alberto Fernández participó en el acto de La Bancaria, pronunció un discurso con una dura crítica a la oposición e ironizó sobre las vacunas.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, participó en el XLVIIIº Congreso Nacional Bancario y aprovechó el momento para lanzar una fuerte crítica a la oposición. En su discurso político, criticó a Mauricio Macri y habló del reclamo por “el veneno de las vacunas”.

Mientras el tema más polemizado de los últimos días es la demora de la entrega de las dosis de las vacunas para poder completar los esquemas, se pronunció al respecto: “Estamos en un país donde graciosamente se acusa de coimero al que tiene que comprar vacunas”, comenzó el mandatario.

Luego, extremó su ironía, a pesar de lo delicado del tema en plena segunda ola de la pandemia del coronavirus: “Se acusa de envenenador al que consigue las vacunas. Y cuando el envenenador consigue vacunas, le reclaman la segunda dosis de veneno”, expresó Fernández, quien completó su esquema de vacunación en el mes de febrero, según informó la agencia EFE.

En relación a la problemática de la pandemia, el presidente señaló: “Entiendo que la tragedia de la pandemia nos tiene a todos preocupados, pero por favor no olvidemos desde dónde partimos“, pidió a los presentes.

Los responsables de esta preocupación, según Fernández, “tienen nombre y apellido; y están en los canales de televisión dando cátedra de lo que no supieron hacer“, resaltó.

“Lo escuchaba el otro día al ex presidente decir que’ yo no entendía, que no sabía negociar…’ Mire, Macri, yo hago esto porque defiendo a los argentinos.”, expresó el mandatario con dureza. Y remató: “Usted se olvidó de los argentinos y los metió en un problema enorme del que todavía no podemos salir”.