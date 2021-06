El influencer decidió contestarle a los seguidores que aseguraron que no colaborarían por no estar de acuerdo con la temática. “Hay una estadística que indica que el 50 % de los niños trans intentó suicidarse”, explicó.

Otra vez el influencer Santiago Maratea se hace noticia por una campaña con fines benéficos. ¿De qué se trata ahora? El joven, que tiene cientos de miles de seguidores en las redes sociales, busca promover la campaña “Infancias Trans”.

Se trata de una iniciativa que mediante ingresos intenta financiar y crear una fundación, un observatorio y/o comprar una casa destinada a crear políticas para los jóvenes. Santi marcó como objetivo juntar 200 mil dólares, lo que equivale a aproximadamente 32 millones de pesos.

Igual los haters ahora me sirven xq me distraen y cuando vuelvo a mirar estamos por llegar a los 16millones (la mitad del objetivo) pic.twitter.com/LG609mjnvH — santumaratea (@santumaratea1) June 24, 2021

Como suele hacer Maratea, contó a través de sus historias de Instagram la movida que tenía entre manos. “Una persona de buen corazón me dijo que iba a llegar igualmente, solo que iba a tardar más. Ya sé que lo voy a lograr, pero el tiempo no es cosa menor”, dijo tras relatar que había alcanzado una cifra menor a la que pensó en un primer momento.

Asimismo, se preguntó: “Qué, ¿perdamos un mes porque son trans?. ¿Vamos a dar la imagen de que cuando son infancias trans se tardan, se tardan más porque el apoyo es muy poco? De ninguna manera mi ciela“.

Preservar todas las infancias

En pleno mes del Orgullo LGBTIQ+ el influencer hizo ver que todavía le falta mucho a la Argentina para llegar a una verdadera igualdad de derechos. “¿Ustedes piensan que el hate va a dominar esto? ¿Se piensan que es el Bailando? El hate nos chupa el…De más está decir que podés estar en desacuerdo con esta colecta como había gente en desacuerdo con lo de Emmita, y en ambos casos me parecen re bigotes. Qué se yo”.

Para que sus seguidores y haters empatizaran con la situación, decidió explicar por qué es importante colaborar para crear esta fundación. “Hay una estadística que indica que el 50 % de los niñxs trans intentó suicidarse y vos decís que no estás de acuerdo. ¿Con qué no estás de acuerdo. Por ahí no creés en Dios pero sabés perfectamente lo que Dios opina y en el fondo esto no te cierra porque crees entender la naturaleza y entonces, creés que también podés definir lo que es natural y lo que no, te estás comiendo una peli amigo. Sacá un segundo la moral de tu cabeza y explicame el desacuerdo”, agregó.

En horas de la noche, confirmó que gracias al apoyo de mucha gente, logró conseguir la mitad del dinero que estiman que van a necesitar. Quien pueda colaborar, lo puede hacer enviando dinero desde MercadoPago, para colaborar con $100 entrá en este link, para transferir $200 entrá acá; $400 acá y $800 desde aquí.