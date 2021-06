Las entidades que la integran se declaran en estado “de alerta y movilización” y piden a Perotti que interceda ante las autoridades nacionales.

La Mesa de Enlace de Santa Fe rechazó el Decreto 408/2021 del Presidente de la Nación publicado este miércoles, en el que suspende las exportaciones de carne bovina, medida que afecta gravemente a provincias como Santa Fe.

“Insistir con prohibir la exportación de cortes de carne que el ciudadano argentino no consume es un error, y argumentar que con dichas medidas se va a solucionar el problema de los precios en el mostrador es una falacia, que pretende tomar por ingenuos a todos”, argumenta la entidad en el documento.

Para la Mesa de Enlace, integrada por Carsfe, Coninagro, Federación Agraria y la Sociedad Rural, “en el problema de la inflación incontrolable de los precios en general poca o nula incidencia tienen los chinos y su apetencia por nuestras carnes de vacas de descarte”.

En tal sentido, solicitaron a las autoridades nacionales “que dejen de señalar a los productores agropecuarios como responsables de los problemas que con sus incapacidades no logran solucionar, y les exigimos que actúen con seriedad y responsabilidad”.

En el artículo 6 del decreto 408/2021 se encomienda al Ministro del área la elaboración en 30 días de un “programa de estímulo y desarrollo de la cadena de la carne bovina con incentivos especiales”. Al respecto, remarcan que “el mejor plan ganadero es dar previsibilidad y rentabilidad a toda la cadena, y el Gobierno está haciendo lo opuesto: hablar de planes ganaderos con las exportaciones suspendidas es un absurdo”.

Frente a “la gravedad de la situación”, las entidades se declararon en estado de alerta y movilización y al mismo tiempo encomendaron al gobernador que interceda urgentemente ante el Gobierno Nacional para transmitirle la “visión amplia que nos permita potenciar la ganadería, no achicarla”.

CONVOCATORIA

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, destacó que “hay sectores que están empujando el crecimiento” y anunció que el próximo viernes se reunirá con las entidades del campo para comenzar a discutir el Plan Ganadero.

Kulfas formuló declaraciones tras la reunión de Gabinete Económico, realizada en Casa Rosada.

En ese encuentro, el ministro de Economía, Martín Guzmán, repasó las últimas medidas y detalló los principales puntos del acuerdo con el Club de París.

Kulfas señaló que ese acuerdo “constituye un gran alivio porque permite ir avanzando en un esquema de pagos y a la Argentina ir normalizando su situación financiera”.

El ministro anunció que convocó a una reunión virtual para el próximo viernes a la Mesa de Coordinación Sectorial para comenzar a discutir el Plan Ganadero.

“Estamos trabajando para poner en marcha este mecanismo de diálogo y encontrar una salida virtuosa en el corto plazo que garantice la carne a precios razonables en la mesa de la argentinos y medidas para el mediano plazo que permitan ampliar la producción y garantizar un buen gestión del mercado interno”, dijo.



BASTERRA: “LAS MEDIDAS NO ESTÁN TALLADAS EN PIEDRA”

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, remarcó que las medidas tomadas este martes tienen como objetivo “estabilizar el precio de la carne” y “no están talladas en piedra”, por lo que se pueden ir modificando si se cumplen las metas propuestas.

El funcionario explicó que las medidas fueron adoptadas debido a que “los aumentos de carne estuvieron muy por encima de los índices inflacionarios”.

“Las medidas no están talladas en piedra, si se estabiliza el precio de la carne iremos liberando la exportación”, subrayó Basterra.

“Hay voluntad de los sectores y los gobiernos provinciales. Hay que darle oportunidad a los acuerdos. Me quedó con lo conversado con la Sociedad Rural y no con lo que hayan dicho por los medios”, expresó.

Y añadió que el objetivo del Presidente es “que la carne sea accesible para la población”.

“Buscamos la articulación con los distintos actores de la producción, más allá de las expectativas que generan los mercados externos”, concluyó.