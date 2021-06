El accidente ocurrió antes de las 2 de la mañana. La construcción está ubicada sobre la Avenida Collins. Cientos de bomberos buscan a los sobrevivientes.



Un edificio de departamentos se desplomó la madrugada del jueves al norte de Miami Beach, en el área de Surfside, y dejó al menos un muerto. Según confirmó Alfredo Ramirez III, jefe de la Policía del condado de Miami-Dade, se teme que haya 99 personas desaparecidas bajo los escombros. Entre ellas, hay nueva argentinos desaparecidos. Y entre las posibles causas, se descartó un posible atentado.

“102 personas están seguras y las familias están recibiendo la notificación, todavía hay 99 personas que no podemos decir dónde están”, aseguró la alcalde de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. Además, pidió al gobernador de Florida, Ron DeSantis, que se declare “estado de emergencia” por el derrumbe del edificio en Surfside y así “el gobierno federal pueda asignar los recursos que necesitamos desesperadamente”. “Joe Biden va a mandar recursos”, agregó.



Ron DeSantis firmó una orden ejecutiva que declara el estado de emergencia para el condado de Miami-Dade, una acción esencial para recibir la ayuda federal de asistencia de emergencia.

El derrumbe de la edificación de 12 pisos se produjo entre las calles 88 y Collins Avenue. Forma parte del complejo Champlain Towers, un condominio junto al mar construido en 1981 y que cuenta con más de 100 unidades. Las autoridades todavía no detallaron cuánta gente vivía en el edificio ni las posibles causas.

Aunque la Policía del Condado de Miami-Dade descartó que el derrumbe sea consecuencia de un atentado terrorista. Lo confirmó el vocero de la fuerza de seguridad, Alvaro Zabaleta, quien respondió con un contundente “no” cuando fue consultado sobre la posibilidad de un ataque.

53 personas fueron localizadas, pero de las 99 que todavía no se sabe su paradero, según Ramírez, “hace temer un alto balance de víctimas”. De todas formas, los bomberos continúan con las tareas de rescate. Mientras que, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo prepararse para tener “malas noticias”.

De acuerdo al sitio web Breaking911, el alcalde de Surfside, Charles Burkett, afirmó que “se ha establecido un área para los residentes de ese edificio en nuestro centro comunitario. Tenemos 15 unidades familiares, creo, que estamos haciendo arreglos con la Cruz Roja, y las van a llevar a habitaciones de hotel”.

“También tenemos un edificio al lado que es un hotel con alrededor de 50 unidades y esas personas también tendrán que ser desplazadas porque no es seguro para ellos regresar al hotel al lado de este edificio porque no estamos seguros de si este edificio va a seguir cayendo”, añadió.

“Lo que sabemos es que estaban haciendo trabajos de techo en el edificio en ese momento. Ciertamente, ese no parece ser el problema que lo habría causado. Algunos de los residentes del centro comunitario se han quejado conmigo de que el nuevo edificio que subía hacia el sur solía hacer temblar el edificio cuando estaban colocando los pilotes, pero creo que debemos analizar muy detenidamente lo que sucedió allí porque los edificios no se caen así. Simplemente no se caen así. Es menos probable que un rayo. Simplemente no sucede. No ves edificios cayendo en Estados Unidos “, completó.

“Se está llevando a cabo una búsqueda y rescate masivo, y sabemos que haremos todo lo posible para identificar y rescatar a aquellos que han quedado atrapados entre los escombros”, dijo la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

Al menos 18 ciudadanos latinoamericanos permanecen desaparecidos. Desde el Consulado General de la Argentina en Miami se confirmó que, al menos nueve argentinos, estaban en el edificio. En principio eran 10, pero uno fue hallado. Entre los desaparecidos están Andrés Galfrascoli (45 años) y Fabián Núñez (55), ambos pareja, y la hija de ambos, Sofía (6).

En tanto, hay otras seis personas buscadas, de quienes no trascendieron sus datos, pero Cancillería ya se puso en contacto con sus familiares.

Por otro lado, la hermana de la primera dama de Paraguay, Sophía López Moreira, su esposo y tres hijos así como una empleada figuran entre los desaparecidos, informó el canciller Euclides Acevedo. Silvana López Moreira, esposa del presidente paraguayo Mario Abdo, se dispone a viajar a Miami la tarde de este jueves, informó la Presidencia.

El ministro dijo que el cónsul estaba “frenéticamente” tratando de hacer contacto y las autoridades “estaban pasando por todos los hospitales de Miami”.

Mientras que el cónsul uruguayo en esa ciudad, Eduardo Bouzout, dijo que no se tienen noticias de tres uruguayos.

Desde Bogotá se informó que seis colombianos residían en el edificio. El ministerio de Exteriores aclaró vía Twitter que se está en el proceso de verificación para determinar si estas personas estaban o no en la edificación al “momento de los hechos”.

Algunas personas pudieron salir por sus propios medios por las escaleras mientras otras debieron ser rescatados desde sus balcones.

En un mensaje en Twitter, los bomberos de Miami-Dade indicaron que más de 80 de sus unidades estaban el área de Surfside tras “el colapso parcial de un edificio” poco después de las 2 de la mañana.

En los servicios de comunicación de emergencia, los bomberos de Miami Beach indicaron que trabajaban en el colapso del edificio “con múltiples pacientes” y solicitaban la asistencia de “todas las unidades disponibles”.

Por lo ocurrido, el área alrededor de la calle 88 y las avenidas Collins y Harding fue cerrada para dejar lugar a las docenas de camiones de bomberos y vehículos de rescate que se alinean en las calles. Son cientos los rescatistas, que incluso usan escaleras para evacuar a las personas que estaban en secciones del edificio que no colapsaron.



La sargento Marian Cruz dijo que la situación aún estaba en desarrollo, aunque declaró: “Puedo decirles que el edificio tiene 12 pisos. Toda la parte trasera se cayó”. El incidente levantó una nube de polvo que se extendió por el vecindario y cubrió los autos de la calle, incluso a dos cuadras de distancia.

En la zona hay una combinación de departamentos, viviendas unifamiliares, condominios y hoteles viejos y nuevos. También restaurantes y tiendas, que dan servicio a turistas y vecinos de la zona.