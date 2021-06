Este viernes 25 de junio se cumplen 12 años de la muerte de Michael Jackson, conocido mundialmente como el Rey del Pop, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en su mansión alquilada de Holmby Hills, Los Ángeles.

La noticia llegó de cara las presentaciones que preparaba para relanzar su carrera, tras las acusaciones por abuso sexual infantil, las cuales fueron retomadas en el documental Leaving Neverland.

En dicho material, que fue dirigido por el cineasta británico Dan Reed, las víctimas relatan los hechos que vivieron junto al cantante. Aunque Jackson fue sometido a juicio en 2000 por el tema, lo absolvieron tras un controvertido fallo que sigue generando debate hasta el día de hoy.

El artista, considerado como la máxima figura de la música pop a nivel mundial, publicó éxitos con The Jackson 5 como “Blame It On the Boogie”, “Enjoy Yourself”, “Can You Feel It” y “I Want You Back”, y, en 1971, se lanzó como solista, donde posicionó a Thriller como el álbum más vendido de todos los tiempos.

Luego se sumaron temas como “Beat It” y especialmente “Billy Jean”, como principales hits que hasta hoy son reconocidos como íconos de la década del 80. De la mano de John Landis, director de la comedia The Blues Brothers, entre otras, inauguró además la era de los videoclips con formato de películas cortas que también ampliaron el espectro performático de Jackson.