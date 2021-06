Se trata de dos jóvenes, Ilan Naibryf y Nicole Langesfeld, que estaban alojados en el complejo Champlain Tower North. La historia que los llevó a la torre de departamentos con sus respectivas parejas.



Este sábado fueron identificados otros dos de los nueve argentinos desaparecidos luego del derrumbe de un edificio de 12 pisos en la ciudad estadounidense de Miami. Se trata de dos jóvenes: Ilan Naibryf y Nicole Langesfeld que estaban alojados en el complejo Champlain Tower North con sus parejas de otras nacionalidades.

Ilan Naibryf tiene 21 años, estudia en la Universidad de Chicago y se encontraba en Miami con su novia, Deborah Berezdivin, puertorriqueña. El joven era buscado por su familia a través de las redes sociales.

La abogada argentina Nicole Langesfeld se encontraba en el piso 8 del edificio con su marido Luis Sadovnic, un joven venezolano que también es intensamente buscado por su familia en las redes sociales.

El derrumbe ocurrió este jueves cerca de Miami Beach, en un edificio ubicado a pocas cuadras de la zona denominada como “la pequeña Buenos Aires”, donde residen numerosos argentinos que emigraron en 2001. Se trata del complejo Champlain Towers, localizado en calle 88 y Avenida Collins, en Surfside.

Hasta ahora, 159 personas continuaban desaparecidas.

La Cancillería argentina indicó que se sigue buscando a 9 argentinos que estaban alojados en el edificio. Ya fueron identificados Andrés Galfrascoli, un cirujano de 44 años; su pareja Fabián Núñez, de 55; y Sofía Galfrascoli Núñez, de 5 años, hija de ambos; mientras que la otra persona fue identificada como Manuel Lafont, mayor de edad.

Un estudio de 2018 detectó “daños estructurales importantes” en el edificio, en la losa de concreto debajo de la plataforma de la piscina, “abundantes grietas” y problemas en columnas, vigas y paredes del estacionamiento del edificio. El trabajo fue realizado por el ingeniero Frank Morabito, que estudió el complejo de condominios Champlain Towers durante seis meses antes de recomendar cambios para la recertificación en función de los problemas que encontró, informó el diario The New York Times.

La alcaldesa de Miami Dade, Daniella Levine Cava, aseguró esta mañana que los socorristas y el personal de bomberos continúa con el operativo de búsqueda y rescate de sobrevivientes del derrumbe del edificio ocurrido en la madrugada del jueves en la ciudad estadounidense de Miami, y aseguró que hasta el momento “no se encontraron más víctimas”.

Surfside (United States), 26/06/2021.- Chaplain Polk County Sheriff Office Ossler Robert prays in front of the missing persons memorial installed near the partially collapsed 12-story condominium building in Surfside, Florida, USA, 26 June 2021. Miami-Dade Fire Rescue officials said more than 80 units responded to the collapse at the condominium building near 88th Street and Collins Avenue just north of Miami Beach on last 24 June around at 2 a.m.



La funcionaria informó que se ordenó una amplia revisión a todos los edificios del condado. “Estamos enfrentando dificultades por un incendio que no para, que esta localizado abajo, al fondo del edificio, pero mientras continuamos con la búsqueda y por ahora no se han encontrado más victimas”, indicó la alcaldesa en la primera conferencia de prensa de este sábado.