El proyecto audiovisual podrá verse en los canales y redes sociales oficiales municipales. La propuesta es impulsada por la Municipalidad que, a través de la Dirección de Mujeres y Disidencias, brinda asesoramiento y acompañamiento a más de 200 personas del colectivo de la diversidad.



Desde 1970, cada 28 de junio, se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis, intersex, queer y otras identidades). La Municipalidad de Santa Fe, a través de la Dirección de Mujeres y Disidencias, lanzó hoy un spot por sus redes oficiales con el objetivo de visibilizar las diversidades.

“Ven a una mujer trans y lo primero que preguntan es si estamos operadas de abajo, o cómo fue nuestro nombre anterior”. “Como varón trans, en todas las etapas de mi transición me ha pasado el tema de la barba, que no es ni mucha ni poca. Entonces me dicen: ‘No entiendo qué es, porqué tiene barba, no entiendo cómo todavía tu cara tiene rasgos de lo que entra dentro de la norma de la feminidad’”. “Todos los logros que para nosotres son fabulosos como el día que me pude operar, lo que yo más deseaba era salir a la calle y sacarme la remera, y me encontré con que quizás no era como yo me lo esperaba porque lo primero que hace la gente es impresionarse con las cicatrices o les da asco, y te lo dicen y te piden que te tapes”.

Historias individuales que se repiten una y mil veces en infinidad de identidades hasta hacerse colectivas son las que se narran e interpelan en este proyecto audiovisual realizado por Florencia Rinaldi y Juan Ignacio Ferreyra Castro con la participación del colectivo de la diversidad santafesina. La propuesta surge del Área de Ampliación de Derechos de la Dirección de Mujeres y Disidencias del municipio para “visibilizar este día tan importante y ponerlo en agenda. Junto con el equipo de Programación Cultural pensamos este video que habla de cuáles son los padecimientos del colectivo ante la sociedad”, detalló Florencia Costa, subdirectora de Ampliación de Derechos del municipio.

Rinaldi planteó que “es un spot comprometido y está bueno que el Estado lo pueda poner en palabras y en imágenes. Por ahí resulta fuerte y chocante escuchar ciertas cosas que en pleno siglo XXI se siguen escuchando y viendo”. María José “La Campy” Campos formó parte del proyecto con su testimonio y contó que “lo que queremos decir es que no tenemos que llevar un cartel de qué somos, cómo nos llamamos o cuál es el fin de cada cosa. Que la gente se acostumbre a vernos y visibilizarnos tal cual somos. Esa es la idea”.

Giovi también participa de la propuesta que busca “visibilizar nuestras existencias, nuestras identidades”. Además, compartió que “poder hacerlo desde la Municipalidad era importante. Nuestra idea siempre fue hacer una campaña antidiscriminatoria. Por ahí a veces nosotres vivimos dentro de una burbuja con el mismo colectivo y pensamos que hay cosas que quizás ya están saldadas, y cuando salimos a la calle vemos que no lo están. Cuando ocupamos espacios que no son los habituales, nos suceden este tipo de cosas, de comentarios, de miradas, que nos anulan como personas, nos hacen sentir incómodes y nos pareció una propuesta interesante que la campaña vaya contra eso y contra preguntas que frecuentemente escuchamos nosotres; es visibilizarlas desde lo cultural”, explica y concluye: “Queremos mostrar nuestras existencias y esperar que eso pueda suceder para todes por igual”.

Un espacio de contención

El equipo de Ampliación de Derechos brinda acompañamiento de manera integral y transversal con distintas áreas municipales: está integrado por distintas profesionales como una abogada, una trabajadora social y una psicóloga, además de dos trabajadoras municipales que ingresaron en el marco de la Ordenanza N° 12.522 que promueve el acceso al trabajo del colectivo de la diversidad.

“Cuando se pensó en la estructura de la Dirección junto con el intendente Emilio Jatón, pensamos y propusimos un área específica para trabajar con la población del colectivo porque no solamente buscamos promover derechos sino también garantizar el acceso a algunos derechos, como la salud, educación y cultura”, explicó Costa y agregó que “pensamos un equipo heterogéneo con distintos profesionales y con perfiles más comunitarios para poder articular y resolver la vida a estas personas que se les hace tan complejo”.

Desde diciembre de 2019, el municipio brinda asistencia a más de 200 personas del colectivo de la diversidad, no solo con ayuda alimentaria en el contexto de pandemia, sino también en el asesoramiento y acompañamiento en más de un centenar de trámites para realizar el cambio registral de género. También se llevan a cabo gestiones para facilitar el acceso a distintos programas tanto municipales y provinciales como nacionales.

La contención es clave en este proceso de acompañamiento que lleva adelante el municipio. Costa afirmó que “la realidad es que es una población que no es escuchada, las familias muchas veces no acompañan y vienen a la Dirección a buscar acompañamiento, asesoramiento, contención. Muchas veces necesitan un mate y charlar, y otras son situaciones más complejas”. En ese sentido, la funcionaria detalló que “cuando el asesoramiento o la gestión no tiene que ver con las tareas del equipo, se articula con otras áreas del Estado municipal o provincial”.

Dónde recurrir

Las personas interesadas en recibir asesoramiento y acompañamiento pueden acercarse a la sede de la Dirección de Mujeres y Disidencias que funciona, de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, en Las Heras 2883 (Predio Ferial Municipal), o bien comunicarse a la Línea de Atención Ciudadana 0800 777 5000 las 24 horas, los 365 días del año.