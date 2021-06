Luego de una semana de numerosas reuniones con dirigentes de Juntos por el Cambio para intentar saldar la interna de cara a la PASO de septiembre, el ex presidente Mauricio Macri viajó a España para presentar “Primer Tiempo”, el libro en el que relata su gestión.

El ex mandatario arribó a Madrid en un vuelo de Iberia junto a su esposa, Juliana Awada, y su hija Antonia. En la capital española, Macri replicará la presentación que ya realizó en varios puntos de nuestro país.

Tras su paso por España, el dirigente opositor partirá a Zúrich, Suiza, sede de la Fundación FIFA, organismo que preside desde enero de 2020, para encabezar varios eventos.

El viaje en medio de la interna

A lo largo de la semana pasada, Macri compartió varios encuentros con dirigentes de la coalición opositora para intentar acordar las listas para las PASO y, así, evitar internas “innecesarias”, según sus propias palabras.

Por ahora, el ex presidente no pudo convencer a María Eugenia Vidal para que se presente en la Provincia de Buenos Aires (la ex gobernadora tendría decidido ir a la Ciudad de Buenos Aires, donde tiene el beneplácito del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta) y negocia con su sucesor en la Capital Federal por las candidaturas de Patricia Bullrich en la Ciudad y de Diego Santilli, candidato del alcalde, en territorio bonaerense. Allí, los dirigentes más cercanos al líder del PRO -y aquellos que hoy por hoy están más alejados del ex jefe de Estado- rechazan el cruce del vicejefe de Gobierno porteño.

En el medio de esta disputa, que, a esta altura, ya es propia del PRO, se suma la presión de la UCR, que impulsa a Facundo Manes en provincia de Buenos Aires, y que este fin de semana obtuvo un importante triunfo en Jujuy.