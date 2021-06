La pareja sobrevivió al suceso que dejó un saldo de 11 muertos y 150 desaparecidos. Finalmente, tras varias idas y vueltas, pudieron volver al país en un vuelo privado.



Los actores lograron aterrizar en Argentina luego de haber sido protagonistas de la catástrofe sucedida en Miami el pasado 24 de junio, cuando el condominio Champlain Towers se desplomó a las dos de la mañana. Afortunadamente, pudieron escapar antes de que colapsara el edificio.

El viaje de vuelta fue bastante complicado para ellos, ya que se canceló debido a las nuevas restricciones para los ingresos del exterior. Vanesa Bafaro, jefa de prensa de eltrece, explicó que “estaban desesperados por volver, querían llegar y ahora quieren descansar”.

Pudieron ingresar a un vuelo privado de un amigo de Paul Kirzner, socio de Vázquez en su productora y hermano de Adrián Suar; también tuvieron ayuda del consulado argentino para la realización de los trámites correspondientes. Así fue como lograron regresar al país para cumplir con el aislamiento y tener su merecido descanso.

Asimismo, Bafaro agregó que sus pertenencias quedaron en el edificio: “No se sabe cuándo van a habilitar para que retiren las cosas, pero ellos lo único que necesitaban y querían ahora es volver”.

A través de su cuenta de Instagram, Nico Vázquez compartió una fotografía con las siguientes palabras: “Ya estamos en casa y es un gran alivio. Es tan difícil expresarse en este momento, pero me es muy necesario. Nos pasaron tantas cosas en estos últimos cinco días que no me creerían”. En la fotografía, también se puede ver el notable golpe en el rostro de Gimena. La actriz se chocó con una palmera en su intento por escapar del derrumbe.

En el mismo posteo, agregó: “Una vez más, me toca pasarla con mi compañera @gimeaccardi, una guerrera única. Y eso ya no me sorprende. Estar juntos en ese momento y atravesarlo nos dio más fuerza, protección y supervivencia. Tanta gente se ofreció a ayudarnos. Gracias”.

Hace dos días, Gimena publicó una imagen en donde se la puede ver “siete horas después del derrumbe, mientras hacíamos llamados desde el lobby de un hotel”. En ella, relató: “Fui la primera en llegar. Me llevó @nicovazquezok temblando, mientras manejaba el auto”. En la fotografía se la puede ver con los borcegos cubiertos de polvo y dos cintas en la muñeca: “La verde significa ‘sobreviviente con urgencia menor’, de esa forma clasifican a los heridos. La blanca, es la del hospital”, explicó.

Además, agradeció a todas las personas que pudieron ayudarlos y les brindaron ropa, hotel, café, comida, dinero y lo más importante: contención.

“Agradezco estar vivos. Sé que un batallón de ángeles nos protegieron porque no era nuestro momento, todavía nos queda mucho por hacer en este plano. Gracias a ustedes por los mensajes amorosos. Estamos como se puede estar en una situación así. Ya estaremos bien y seguiremos honrando la vida como siempre, sólo que ahora podemos contar un milagro en primera persona. Volvimos a nacer. Todo nuestro amor y fuerzas a los familiares de las víctimas fatales, los abrazamos con el alma”, concluyó.