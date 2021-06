Así lo señaló el asesor técnico de Migraciones Matías Fernández. Agreg que “muchos rosarinos vienen de Miami”, donde se encuentra la variante Delta del coronavirus.

Desde la Dirección Nacional de Migraciones delegación Rosario afirmaron este martes que “el 45 por ciento” de los viajeros que vinieron del exterior incumplieron la cuarentena obligatoria que deben realizar al llegar a la ciudad. Agregaron que se realizan controles “aleatorios” con personal de ese organismo, del Ministerio de Seguridad, Defensa Civil y Ministerio de Salud en los domicilios de los recién llegados.

“Los países que más contagian son India, Gran Bretaña y Estados Unidos por la variante Delta. Muchos rosarinos vienen de Miami. Al no cumplir con la cuarentena, tenemos temor de que se propague la nueva cepa”, dijo Matías Fernández, asesor técnico de Migraciones de Rosario, a Cada Día (El Tres).

Fernández afirmó que el 45 por ciento de los rosarinos que regresan del exterior no cumplen con el aislamiento en su domicilio. “Si no se los encuentra se libra una denuncia ante los juzgados federales”, señaló y agregó que antes “se trata de establecer una comunicación telefónica y a veces las respuestas no son gratas. No vemos colaboración“.

El funcionario nacional recordó que para ingresar al país se requiere un PCR negativo en un plazo menor a las 72 horas a viajar; y otro en Ezeiza. “Si da negativo, pueden hacer cuarentena por siete días en el domicilio declarado“, aseguró.

Sobre la medida de achicar el cupo diario de pasajeros que vuelven al país, explicó que fue tomada por la nueva variante Delta y el alto porcentaje de incumplimiento de los viajeros.