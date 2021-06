El empresario Jorge Castillo ya tiene más de 15 ofertas de tierras para su proyecto de una sucursal de La Salada sobre autopista Rosario-Córdoba. La mayoría son en Santa Fe. Dice que el 15 de julio tendrá definido el lugar y que inaugurará para el Día de la Madre

Jorge Castillo sigue inmutable ante las críticas de diversos sectores sobre la instalación de una sucursal de La Salada que piensa construir sobre la autopista Rosario-Córdoba. Por estos días decidirá si lo levanta en tierras cordobesas o santafesinas y ya le puso fecha al inicio a las obras.

“El 15 de julio tengo que tener definido donde me voy a instalar. En esa fecha, o antes, voy al municipio y presento el proyecto para ver qué me exigen y empiezo a rodar la pelota para inaugurar el paseo de compras el Día de la Madre”, relata a La Capital y agrega que está “muy seguro” de lo que va a hacer.

En cuanto al predio que necesita para montar su paseo de compras, recuerda que cuando arrancó con la idea y mandó a su gente de confianza a contactar propietarios de campos “tenía tres posibles y después de que hablé con el diario (La Capital) sumé once y este lunes aparecieron tres más, una de ellas sobre la ex ruta 9”.

“Ahora son más las ofertas de santafesinos que la de cordobeses, yo tomo propuestas de 20 hectáreas como mínimo, quiero estar en medio de las vacas, la soja y el maíz, no en la parte urbana porque genero caos vehicular. El proyecto que tengo armado es para una propiedad de hasta cien hectáreas y calculo que se podrán montar alrededor de 2000 locales”., explica Castillo.

Y aclara: “Yo no voy a arreglar con nadie, voy por derecha como corresponde; sólo necesito que me reglamenten y ordenen lo que hace falta para abrir”. Sobre la catarata de voces en contra, aclara: “antes de hablar tienen que ver de qué se trata y como escuché, si ladran los perros, es señal de que cabalgamos”.

Más allá de tener más ofertas de tierras en territorio santafesino, el Rey de la Salada afirma que le es indiferente la provincia donde se instale: “No me interesa si es en Córdoba o Santa Fe; la prioridad es estar en la autopista y tener una bajada lejos de todo, y el que quiera comprar que venga. No voy a un centro comercial a joder gente como muchos tarados dicen”.

A modo de aclaración explica que no quiere estar cerca de Rosario sino lejos de la gente, “solo en medio del campo como en Mendoza que estoy a 80 km de la capital”. A este emprendimiento en la provincia cuyana lo considera un acierto. “Antes, a la gente del sur que viene por la ruta 40 le vendíamos por internet pero era muy complicado, por eso armamos el mega polo de Cuyo que es el más grande de la región. Me pidieron de todo para habilitarlo y hasta la Facultad de Cuyo nos autorizó”.

Sobre la magnitud del futuro polo de la autopista, el comerciante hace una comparación con la feria de Mendoza: “La economía cuyana es chica al lado de la de Santa Fe y Córdoba. Teniendo en cuenta que en los últimos años hemos tenido dos pandemias, la de (Mauricio) Macri y la del bicho, y tomando solo la del bicho, en Cuyo donde teníamos 700 puestos, hoy hay 300. Si en esa zona más pobre hay esa cantidad, en este emprendimiento vamos a tener arriba de dos mil puestos.

Para el empresario existe “la careta de los funcionarios“. Considera que “no les corresponde discriminarme sino decirme a qué me tengo que ajustar y ya está”. Y fue más allá: “no me preocupa lo que digan los políticos, muchos de los cuales no tienen nada en la cabeza; para hacer un cero necesitan usar un vaso, no ven más allá”.

Rechazo político

Desde el sector político aparecieron nuevos rechazos. Los diputados provinciales Maximiliano Pullaro y Juan Cruz Cándido (UCR) buscan impedir que “La Salada” se instale en la provincia apelando a una ley existente en Santa Fe “para proteger a los comerciantes santafesinos”.

La argumentación es que la llamada “ley de grandes superficies” impediría la radicación de una mega feria de esas características en la provincia y que “la competencia entre los comercios locales sería desleal con un gigante como es La Salada.

Además recordaron que uno de los representantes de la mega feria (en referencia a Castillo) se encuentra en prisión domiciliaria a espera de un juicio oral: “no queremos mafias en Santa Fe” sentenciaron.

También adelantaron que están trabajando en la creación de nuevas herramientas legislativas para defender el comercio santafesino. “Hay santafesinos y santafesinas que viajan a Buenos Aires a abastecerse de mercadería para vender en sus locales generando empleo, si esa mega feria llegara a nuestro provincia, esos locales desaparecerían porque sería más accesible para el resto”, analizó Pullaro.

Por su parte Cándido agregó que “el comercio en general está en una situación delicada” y agregó que está a la vista, viendo los indicadores de pobreza crecientes del conurbano bonaerense, que este tipo de comercios tampoco ayudan a los sectores más postergados”.

Los legisladores destacaron que “el rumor de la instalación de la feria “La Salada” pegó fuerte en las distintas entidades que nuclean a comerciantes de Rosario y otras localidades, generando incertidumbre sobre el futuro que deberán enfrentar muchos de ellos, pidiendo ellos también que no se concrete el arribo”.

El concejal de Juntos por el Cambio, Carlos Cardozo, también manifestó su rotundo rechazo a la posibilidad de que se instale la feria: “Todos sabemos que La Salada siempre ha sido el reino de la informalidad y el contrabando ya que, además de venderse productos truchos y falsificados de marcas reconocidas, en muchos casos se somete casi a un trabajo de esclavitud a los empleados”.

En ese sentido, el edil de Juntos por el Cambio, llamó al gobierno provincial y de Rosario a que tome cartas en el asunto y dijo que “en la provincia tenemos una Ley que regula las habilitaciones y el funcionamiento de las grandes superficies comerciales, mayoristas y minoristas. Las leyes están para ser cumplidas y los gobernantes para garantizar que eso ocurra”.