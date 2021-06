El llanto desconsolado de Mercedes Ninci por la pobreza en el país

La periodista Mercedes Ninci no puedo evitar las lágrimas al hablar sobre la grave situación que vive una gran parte del país.

Mercedes Ninci no pudo evitar quebrarse mientras hablaban sobre un incendio en Villa Itatí en “Lo de Mariana”. “No podemos seguir así”, expresó.

Mientras mostraban las imágenes de cómo se prendió fuego un depósito y un comedor que albergaba a una gran cantidad de personas, Mariana Fabbiani se dio cuenta que su panelista estaba llorando: “¿Qué pasó Merce?, te angustiaste”.

“Perdón, no lloré anoche con Tomi Dente y lloro ahora. Me pone mal tanta pobreza, los que recorremos la villa, la Villa Itatí es tremenda. Que le pase algo a toda esta gente que es tan honesta y tan laburante es tremendo”, contestó la periodista.

Y continuó: “La verdad es que no podemos seguir así. Si los argentinos no nos unimos y no le damos un plato de comida al que no tiene, este país no sale adelante. Discúlpenme pero yo ya estoy harta de los descartables, y la gente de esta villa es descartable. Estoy cansada de los descartables, no puedo más, empecemos a ayudar al otro”.

Por último, Ninci se refirió a la incapacidad de los políticos para encontrar soluciones de fondo al problema. “No importa si gobierna unos o gobiernan otros. Nadie trae la solución. Nadie trae la solución. Pongámonos el país en el pecho y empecemos a darle un plato de comida al que no tiene. No esperemos que todo lo hagan los políticos porque no lo van a hacer”, agregó. Allí, Fabbiani completó: “Esto que le pasa a Mercedes obviamente lo compartimos todos”.