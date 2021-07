Según se informó, la productora de ambos realities está pensando en reflotar el ciclo conducido por Paula Chaves y volver a contratar a Christophe Krywonis.

Tal como anticipó esta sección, se estaría reflotando la vuelta de “Bake off” producido por Warner Media, que va a contratar al francés Christophe Krywonis, en tanto Telefé confirma seguro a Paula Chaves, la histórica de ese formato. Esto recién empieza a tomar forma, de modo que hay que esperar. Sucede que para el “ MasterChef Celebrity 3” todavía la productora Boxfi sh tiene que presupuestar, alquilar los estudios, o arreglar con Viacom para que se grabe en los estudios Ronda, desde donde se emitía en directo el programa de Susana que, como es obvio, aún está en lista de espera.

El éxito de “La Voz Argentina” que resultó un bombazo en Telefé con la conducción de Marley, quien tenía sus dudas sobre igualar los números de “MasterChef”, hace que empiecen con prensa propia. Así, este domingo después de “La Voz” se inaugura el espacio de Marcelo Polino, “La Voz del embajador”. Irá después de la emisión con Lali, Soledad, Ricardo Montaner, Mau y Ricky y los participantes destacados. Vale decir que Stefi Roitman, novia de Ricky y la reina de las redes, llegó al reality mucho después de los castings que se hicieron en el verano, de modo que es imposible que haya podido influir. Ni aunque quisiera.

Sin los resultados que esperaban de Laurita Fernández en “El club de las divorciadas”, la productora Kuarzo, de Martín Kweller, le está buscando algún refuerzo ante la salida de Alessandra Rampolla, cuyas ganas de irse eran evidentes. Dicen que vuelve a Australia, como para darle una salida pacífi ca, algo curioso con las actuales restricciones aquí y en aquel país. Así que la idea es tener a la pareja ¿o ex? Ximena Capristo y Gustavo Conti, quienes suelen dar mucho que hablar más seguido como panelistas. Seguirá el psicólogo Gabriel Cartañá y la abogada Viviana Koffman, más la visita de Fernando Burlando.

Alucina Griselda Siciliani con el trabajo junto al director Alejandro González Iñárritu para la película “Limbo”. El nivel de producción es súper millonario, al punto que tanto la actriz como su compañero Daniel Giménez Cacho no pueden creer las locaciones que tienen. Eso sí, lleva meses fi lmando y al parecer recién ahora habría una fecha de fi nal de rodaje para mediados de julio. Obvio que fi lmar con el ganador del Oscar por “El renacido” con Leo Di Caprio, le sube varios escalones a su carrera, pero también hay que mirar el costo personal, por más que hable todos los días por videollamada con Margarita. Ahora están en la Baja California, y el dato de color es que Giménez Cacho y Gri no comparten bombilla, pero toman mate. Parece que el mexicano se volvió fan.

A fin de julio estarían terminando las grabaciones de “Santa Evita”, cuyos protagonistas son Natalia Oreiro y Darío Grandinetti, quien dicho sea de paso tiene que viajar muy seguido a Rosario para ver a su familia. Con dirección integral de Rodrigo García, y en todas las locaciones Alejandro Maci, las grabaciones son muy complejas por los protocolos Covid que hay que seguir a rajatabla. Está aquí Ernesto Alterio en un departamento en Palermo y Francesc Orellá bajo la producción de Non Stop, que tiene a Betina, una ex Underground que hizo muchos éxitos. Para la Oreiro, que no usó peluca y se puso el color rubio de Evita, es el papel más importante de su carrera.

Tal como contamos, Laura Laprida, hija de la trilliza María Eugenia, se instaló en España ya hace meses, específi camente en Madrid, en un lindo departamento por escalera. Le costó lograr un trabajo en plena pandemia, pero tras el casting se sumó a la plataforma Movistar para actuar en una serie de ciencia fi cción. Movistar también tiene contratado a Michel Noher, quien está rodando allá hasta fi n de mes la segunda temporada de “La unidad”. Volviendo a Laura, quien está con su marido Eugenio, del que no se separa, estuvo grabando en varias ciudades de Cataluña como Girona y Pals, además de Barcelona. Se quedará allá con idea de ir y venir porque aquí se está pensando una cuarta temporada de “Millennials”.

Contento Juan Leyrado, ya con la segunda dosis aplicada y más cómodo grabando “El jardín de bronce” de HBO, que mantiene a su protagonista Joaquín Furriel. Leyrado tiene muchas escenas con Jazmín Stuart. De hecho es uno de los protagonistas, junto a Furriel, y los actores que se suman: Alejandro Awada, Norman Briski, Luis Ziembrowski y Maite Lanata, quien es parte fundamental de la serie. Van por la tercera, en tanto Leyrado tuvo un buen semestre de trabajo con “Iosi, el espía arrepentido” en Uruguay y aquí con Julieta Díaz, Mariana Genesio Peña y Natalie Pérez en “Pequeñas Victorias”, con dirección de Juan Taratutto.

Se viene el debut de Laura Oliva como autora teatral de “El recurso de amparo”, que irá a la sala oficial 25 de Mayo dirigida por el gran Javier Daulte. Ya están ensayando con Gloria Carrá, Marcos Montes, quien además está rodando “Planners” con Celeste Cid, Mónica Raiola, Gerardo Serré y Marcelo Pozzi. Por otra parte Daulte, en el Espacio Callejón, va a dirigir una obra premiada de Julián Marcove como parte del concurso de obras teatrales que se hizo desde esa sala el año pasado en plena pandemia.

Si hay alguien que no se queda quieta y a la que los odios la mantienen fuerte, esa es Graciela Alfano. Empadronada en CABA, donde ya recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik, le dicen que fi gura en lista de espera. Y así está, no aceptó el programa que le ofrecieron en Metro porque quiere estar vacunada como corresponde siendo persona de riesgo. Eso sí, no se mueve del país, por más que tiene invitaciones de todos lados, en especial de Europa. De ahí sus comentarios ácidos para con sus ex colegas panelistas.

Curiosidades del rating: el prime time del martes Telefé, 18.0 puntos de promedio; El Trece, 9.0; Canal 9, 3.3; América, 1.8; TV Pública, 0.6, y Net TV, 0.3. Infernal “La Voz Argentina”, 23.0, y “Doctor Milagro”, 20.2, que le dio un 55% de share, frente a “ShowMatch. La Academia”, 10.7; “Bienvenidos a bordo”, 4.6; “La hora exacta”, 2.1; “El marginal”, 1.3; “Intratables”, 1.2; “Intrusos”, 1.1, y “Fuego amigo”, 0.9. En competencia “Cortá por Lozano”, 8.8; “100 argentinos dicen”, 7.4; “El show del problema”, 2.9; “Intrusos”, 2.5; “Cocineros argentinos”, 1.5, y “Buen plan”, 0.2. Antes, “Flor de equipo”, 6,4, versus “Telenueve al mediodía”, 4.7; “Lo de Mariana”, 4.4 y “Es por ahí”, 2.0. El día lo ganó Telefé por 4.6 puntos de ventaja sobre El Trece.