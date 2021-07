Susana Trimarco visitó esta tarde a la madre y a la abuela de Guadalupe, la niña desaparecida hace 16 días en San Luis, y dijo que, por sus características, puede ser un caso de trata de personas.

Trimarco, mamá de Marita Veron, desaparecida desde 2002, arribó este mediodía a San Luis junto Betina Laguna Mendoza, asesora de la Fundación que lleva el nombre de la joven con paradero desconocido y del abogado José D´antona.

“Venimos ayudar a la familia porque vemos que no avanza la causa. Hace 20 años que estoy en esto cuando me quitaron a mi hija y se cómo se maneja esta gente cuando arrebatan a una criatura”, expresó Susana.

Además, aseguró que por las característica que viene observando y el tiempo que a trascurrido sin ningún dato certero, la niña podría haber sido víctima de una red de trata de personas.

“Acá hay un nivel de organización que solo lo tienen estas redes de trata. Si lo hubiera llevado a cabo por una persona común ya lo hubieran descubierto, acá los únicos capacitados para hacer este tipo de desapariciones son redes de trata, no son perejiles”, destacó Trimarco.

También pidió respeto y prudencia frente a las hipótesis y comentarios que se comienzan a manejar mediáticamente, ya que afecta mucho a la familia.

“La vi muy destruida emocionalmente a la mamá y a su abuela, pido encarecidamente ser muy cuidadoso con todo los que se difunde en los medios y las cosas que se inventan, yo lo viví en carne propia, a mí me catalogaron como la prostituta más grande del país cuando desapareció mi hija y eso te destruye”, expresó.

Por otro lado, los abogados que acompañan a Susana anunciaron que se constituirán como querellantes en la causa y solicitarán el pase a fuero federal del expediente.

“Nos vamos a poner a disposición de los familiares y vamos a pedir el pase a fuero federal, que no quiere decir que la justicia provincial no pueda seguir actuando. Hay una creencia que mientras haya una causa provincial no puede haber una federal, esto no es así porque acá hay una personas desparecida y por las características puede ser también trata de persona”, destacó el abogado D´antona.

Trimarco anunció que junto a sus abogados se reunirá mañana con el juez de la causa, Ariel Parrillis.