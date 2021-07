La cantante de cumbia contó en LAM que perdió dos de los cinco juicios que le hicieron sus ex músicos a modo de indemnización. El conflicto legal comenzó en el 2014 y todavía continúa.

Karina La Princesita está pasando un duro momento personal. En la última gala de disco la artista tuvo un exabrupto con el jurado que, según ella, no la puntuó de manera justa. Enojada con la situación dejó ver su malestar y apuntó contra ellos: “Yo podría estar sentada ahí”, contestó.

Ayer, en Los Ángeles de la Mañana (LAM), la cantante de cumbia confesó que su malestar derivó de la difícil situación económica que atraviesa debido a una serie de juicios que debe afrontar por parte de sus ex músicos. “Me siento mal con lo que pasó ese día” y comenzó a explicarle a Ángel de Brito por qué tiene sus sentimientos a flor de piel.

“Esto lo vengo arrastrando desde el 2014. Tiene que ver con 5 o 6 juicio que yo tengo de músicos. Lo vengo arrastrando hace un montón pero esto lleva mucho tiempo. Perdí uno el año pasado, de un montón de plata pero bueno, estaba trabajando un montón y dije yo puedo con todo”, dijo sobre su ex músicos que la están demandando en reclamo de indemnizaciones.

“Hace 10 días me avisaron que perdí el segundo juicio. Eso me hizo mal porque pensaba que lo iba a ganar”, dijo y explicó que ella también era una empleada de la empresa de los Serantoni, reconocidos productores de música tropical. “Algunos van por todos y otros, solo por mí”, continuó.

Acabo de perder el primer juicio de 5, por una suma que no me corresponde pagar a mi. Me quedan varios más, de la época en que tanto ellos como yo, éramos empleados de los Serantoni. Gracias Pablo y Adrián por lavarse las manos. De nada por el juicio que pude hacer y no hice… — PIRATA ♡ (@kari_prince) November 18, 2020

“Presenté testigos y pruebas y está claro que yo no tenía absolutamente nada que ver”, agregó y contó de los malestares físicos que sufrió por la noticia: “Tengo que pagar más plata de la que tuve que pagar la otra vez. Yo laburé el anteaño pasado gratis, el año pasado y este también. Y si el año que viene tengo trabajo, lo voy a tener que hacer gratis y me faltan tres juicios más que si este lo perdí, los otros también”, contó resignada.

Y un aplauso a los cagones de los músicos que me lo hicieron a mi y no a quien corresponde sabiendo cómo eran las cosas en realidad. Ah, y un saludo a los testigos que no se sabe quién corno son. Todo vuelve!!! La plata Dios sabe en que la usarán. Ojalá sea de bendición ❤️ — PIRATA ♡ (@kari_prince) November 18, 2020

En esa línea, explicó que el día que estalló de furia contra el jurado estaba aún procesando el golpe emocional: “Ese día repetía ‘todo esfuerzo tiene su recompensa’. Pero para alguien que tiene plata, pagar cerca de tres millones de pesos en un año, por ahí pueden pero para otros que nos rompemos el traste hace un montón, no”, agregó la artista y confesó que “se le fueron las ganas” de seguir actuando.

