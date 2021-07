El intendente de Junín, Pablo Petrecca, ni siquiera se inscribió para recibir la vacuna contra el coronavirus. Críticas de concejales del Frente de Todos

Concejales del Frente de Todos cuestionaron al intendente de Junín, Pablo Petrecca, debido a que no se inscribió en el plan de vacunación. El cuestionamiento llega luego de que el propio jefe comunal admitiera que no se anotó y que no se vacunará “hasta que no esté vacunado el último juninense”.

“Acabo de escuchar que aún no se vacunó sr intendente, ni se inscribió siquiera para recibir la vacuna. Hay que ser un poco más responsable y dejar la política partidaria de lado en el tema vacunas. A su grupo etario hace días ya los están inoculando. Inscríbase”, afirmó el concejal Rodolfo Bertone.

Por su parte, la presidenta del bloque de concejales, Victoria Muffarotto, expresó que “acabo de escuchar al Intendente Pablo Petrecca decir que no se vacunó y más grave aún que todavía ni siquiera se inscribió. Además dijo que había pocas vacunas y por eso no lo hacía. Una total mentira”. Y lo invitó “a que lo haga, sea solidario con su pueblo. Tengo 37 años y ya me salió el turno y me vacuné”.

CORONAVIRUS EN JUNÍN

La Secretaría de Salud informó esta mañana que se registraron 31 casos de coronavirus en Junín y que fallecieron dos hombres de 65 y 70 años y una mujer de 86.

Además, se sumaron 26 casos positivos confirmados por criterio clínicoepidemiológico (sin testeo). Asimismo hay 33 casos sospechosos que aguardan resultados de estudios, y 892 juninenses contagiados activos. También se registran 370 personas fallecidas de Junín desde que se desató la pandemia.

MÁS MALESTAR

En otra municipio bonaerense, en el marco de las declaraciones realizadas por la Dra. Yanika Bollo, representante en tema coronavirus de la Secretaría de Salud del municipio de 9 de Julio, que puso en duda la baja de casos en Carlos Casares, concejales del Frente de Todos y Unidad Ciudadana expresaron “malestar por los dichos vertidos”.