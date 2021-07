Los ataques se dieron en tres horarios diferentes durante la mañana de este viernes en Campanita al 6900, en barrio Buena Nueva. El sospechoso fue aprehendido con un revólver

Un sospechoso de 23 años fue aprehendido en la mañana de este viernes en Campanita al 6900, en barrio Buena Nueva, en la zona sudoeste de Rosario, después de realizar balaceras contra dos domicilios y un auto estacionado. Los dueños de las casas atacadas dicen desconoce por qué recibieron los disparos.

El aprehendido fue identificado como Lucas Germán G., a quien se le secuestró un revólver calibre 22.

Las balaceras fueron en distintos horarios, según testimonios. La primera fue a las 5, la segunda a las 6.30 y la última aproximadamente a las 9.40. Dos de ellas estuvieron dirigidas a un mismo domicilio. “Sentí a las 5, pero estábamos durmiendo. Mi señora se levantó, se asomó, pero no creíamos que era acá. Escuchábamos más a la esquina”, dijo en diálogo con De 12 a 14 (El Tres).

El arma secuestrada al sospechoso detenido

“La llevé a su trabajo, volví y me tiré en la cama. Tipo 6 escuché de nuevo. Corrí arriba y no se veía nada. Me fui a trabajar y me llamó mi vecina porque estaban disparando contra la puerta. Gracias a dios no había nadie. Me vine volando y ya estaba la policía. Estoy asustadísimo“, comentó.

Consultado por alguna amenaza previa, el hombre expresó: “No recibimos nada. Somos gente de trabajo, una familia humilde”.

Una vecina señaló que vio al gatillero al momento de los disparos. “Se quedaba tranquilo mientras disparaba. Iba caminando y disparando como quien tira cohetes“, finalizó.