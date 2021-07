El artista fue víctima de críticas por sus letras, y al hablar con la conductora, ella lo acusó de violencia de género y de ladrón, por lo que el joven se enojó.

L-Gante es el cantante del momento y sus temas son escuchados no solo en Argentina sino también en todos los países de habla hispana. Cuando su nombre fue mencionado por Cristina Fernández en el relanzamiento del Programa Conectar Igualdad, comenzó a llamar la atención de varios medios periodísticos y fue muy criticado por el contenido de sus letras.

Viviana Canosa lo entrevistó el viernes a través de una videollamada y tuvo un tenso cruce con el artista.

“Hace unos días estaba leyendo una intervención de un pibe, “Elegant” creo que se llama. Es un rapero”, comentó la vicepresidenta de la Nación en su discurso del día jueves, tomándolo como ejemplo porque en una entrevista el músico había contado que compuso uno de sus primeros hits con una PC del plan.

“Yo les recomiendo que lo escuchen porque con esa computadora de 2014 y un micrófono de mil pesos hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en Youtube”, prosiguió.

Viviana Canosa lo entrevistó en su programa de A24, mientras el vocalista està de viaje por México.

“Soy de General Rodríguez, así como dijo Cristina que ayer me llamó ‘elegant’, hacía música con la netbook”, comenzó diciendo con humor.

Luego contó que no utilizó la computadora en el colegio. “Yo la netbook del Gobierno no la tuve en la escuela. No me acuerdo si la cambié por un celular o vendí el celu y me compré una netbook”.

En ese momento, Canosa no entendió a qué se refería el joven y bruscamente le preguntó: “¿Pero fue un choreo?”.

“¡No!, ¿cómo va a decir eso?”, respondió L-Gante visiblemente enojado.

Luego, opinó sobre el programa por el que fue tomado como ejemplo: “Que la gente obtenga algo sin ganárselo o merecérselo es algo raro, pero si vos le regalás un caballo a gente que no le interesa ni sabe andar con el caballo, ¿qué va a hacer con ese caballo?”.

Canosa le consultó si se había sentido usado por Cristina: “No me siento usado porque ella habló del logro que tuve. Lo que podría corregir es que no hay que recibir cosas así porque sí. La gente que me vendió la computadora a mí es porque no le dio uso”.

Pero luego la entrevista viró al tema de su lírica, algo que el jueves había criticado Eduardo Feinmann. Al respecto comenzó diciendo: “No me arrepiento de la letra porque yo canto mi realidad. Yo soy una persona que fuma marihuana”.

“¿Y qué me decís del lenguaje tumbero y la violencia de género de tus canciones?”, siguió Canosa, y la respuesta que recibió fue contundente: “Lenguaje tumbero, sí, violencia de género, no. Yo no denigro a las mujeres, ni critico, ni insulto a nadie”.

Luego, la periodista volvió a remarcar que Cristina lo tomó como un referente a pesar de sus carencias y se animó a preguntarle a quién había votado

“Vivi, el voto no se dice”, cerró el trapero.

Mirá el terrible cruce entre L-Gante y Viviana Canosa cuando lo trató de delincuente.