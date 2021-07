“Me parece que un municipio podría volcarme y darle rienda suelta al político”, dijo el actor. Puede ser candidato en la a Ciudad de Buenos Aires o Avellaneda.



El actor y militante peronista, Pablo Echarri, no descartó este sábado ser candidato a intendente o jefe de Gobierno. Comparó la situación al cargo ejecutivo que tiene en la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), el sindicato de los actores.

“No sé si lo que elegiría tendría que ver con lo legislativo, los diputados. Prefiero lo ejecutivo porque los años de SAGAI me dieron experiencia administrativa. A mí me gusta mucho la intendencia. Me parece que un municipio podría volcarme y darle rienda suelta al político que se va puliendo, creciendo y agregando herramientas”, dijo en diálogo con su cuñado Quique Dupláa por AM 750.

Pablo Echarri agregó que “los 14 años de SAGAI han definido a un político de alguna manera, con el deseo y el placer que me causa hacer política. Utilizar la herramienta política para cambiar la realidad, porque lo que hacemos con mis compañeros de SAGAI es cambiar la calidad de vida del colectivo. Es fáctico y palpable”.

No obstante, agregó que actualmente apuesta a su productora “Alternativa” y que la política deberá esperar: “Esas dos cosas son un poco incompatibles, estar trabajando con lo que es el sector privado y luego gestar con el sector político es un poco difícil. Pero no lo descarto, porque es una carrera que a mis 60 años puedo llegar a tener aliento”.

Pablo Echarri puede ser candidato a intendente de Avellaneda, donde nació y vivió hasta que comenzó a actuar con regularidad o jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde reside con su familia,