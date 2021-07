Después de que Ángel de Brito confirmara que la producción despidió a Judith Kovalovsky, la influencer se despidió del reality artístico.

Mar Tarrés confirmó este domingo que renunció a “ ShowMatch: La Academia” tras la polémica que la rodea junto a su ex coach, Judith Kovalovsky, quien fue desvinculada del reality por la producción a pedido de la influencer.

El viernes pasado la modelo parecía estar bien tras tener una buena pasada en el ritmo disco, pero luego sufrió un calvario cuando arremetió contra su coach por filtrar información privada a los medios.

“¿Quién sale a contar que yo lloré? Porque cuando lloré y hablé con ellos, hablé de mi papá, de mi familia, de que extraño. ¿Quién me salió a traicionar? Porque acá las paredes no hablan”, expresó la instagrammer ante las cámaras.

Horas después y desde su hogar, Tarrés compartió un furioso descargo contra la coach, el cual terminó con la desvinculación de Kovalovsky. Ángel de Brito confirmó la información en Twitter: “Por pedido de Mar Tarres, la coach ya no está en su equipo. O sea, no trabaja más en Showmtach por el momento“.

Sin embargo, un día después, la activista plus size manifestó su descontento en las redes y reveló que renunció al reality: “Es una mujer con mucha influencia en Canal Trece por su pareja. Es muy soberbia, autoritaria y cree que todos les tenemos que chupar las medias por el poder que ella tiene. Si no ensayábamos al horario que ella quería se enojaba, yo por mi trabajo solo puedo ensayar después de las 18“.

“Jamás se cumplió mi pedido de ensayar después de las 18 hs que es el arreglo que yo hice con la producción antes de que empiece el programa y me dijeron que sí, que al horario de ensayo lo ponía yo y resulta que lo terminaba manipulando ella“, agregó.

Tarrés contó que Kovalovsky hizo despedir a muchas personas, incluido su primer bailarín: “Lo más doloroso de todo es que ella manipuló todo para dejar sin trabajo a mi primer bailarín Iván, porque a ella no le gustaba cómo bailaba. Los medios salieron a decir que yo había dejado sin trabajo a mi bailarín. Yo lloraba en mi casa mientras miraba esas noticias y ella se cagaba de risa, jamás salió a aclarar que ella fue y yo me tuve que callar porque es la mujer del dueño de Polka que tiene mucho peso en Canal Trece“.

“A medida que le fui perdiendo el miedo empecé a desafiarla, a decirle que no a todo lo que antes tenía que bajar la cabeza y eso parece que la indignó y empezó a decirle a la producción que yo llegaba dos horas tardes a los ensayos”, continuó al razonar sobre su decisión de dejar la competencia.

“Exploté y hablé con la producción y renuncié porque no aguantaba más. Ellos me dijeron que me quede que me cambiarían de coach pero la verdad con tanto medios mintiendo y cubriéndola porque es la mujer del dueño de Polka no puedo seguir porque me duele que digan que la dejé sin trabajo, yo no soy como ella. Me voy yo antes de que digan eso. Que vuelva ella y que pongan a otra persona en mi lugar“, cerró sobre el momento en que renunció.

Finalmente, Mar agradeció la oportunidad de cumplir su sueño de participar en ” ShowMatch”: “Y sobre todo gracias Marcelo Tinelli por darme esta increíble oportunidad que era mi sueño, tu producción y toda tu gente es maravillosa. Me hicieron sentir incluída, respetada y que mi trabajo vale. Nunca me voy a olvidar de las cosas lindas que me dejó este trabajo. Conocí a famosos que nunca pensé que podían ser tan buena onda y humildes, todos mis compañeros son personas súper divertidas y respetuosos. Los quiero“.