El ministro de Turismo y Deporte dio detalles de cómo será la cuarentena que deberá cumplir la delegación Millonaria una vez que aterrice en Argentina

El plantel de River emprenderá este lunes el regreso a la Argentina desde los Estados Unidos en un vuelo chárter. Tras realizar la pretemporada en el país del Norte, la delegación Millonaria aterrizará en Buenos Aires y todos sus integrantes deberán iniciar un aislamiento de manera obligatoria como parte de las medidas impuestas por el Gobierno nacional para quienes llegan del exterior en el marco de la pandemia de coronavirus.

Esta cuarentena modifica los planes originales del conjunto de Núñez, que cuando voló hacia Orlando había acordado otras condiciones con las autoridades. Los dirigidos por Marcelo Gallardo tendrán su primer compromiso oficial del semestre el próximo miércoles de 14 de julio, a las 21.30, ante Argentinos Juniors por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Yo siempre estoy de acuerdo con las decisiones que toma el ministerio de Salud. En esto hay que darle la derecha y encolumnarse detrás de lo que diga la ministra de Salud, que es quien entiende del tema”, dijo este lunes el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, a la hora de confirmar que todos los integrantes del plantel de River deberán cumplir con el aislamiento obligatorio al pisar suelo argentino. El funcionario sostuvo, además, que en las últimas horas ha mantenido conversaciones con el presidente de River, Rodolfo D’Onofrio.

Respecto de las razones que llevaron al Gobierno nacional a cambiar las condiciones pautadas respecto del regreso del Millonario, explicó: “El ministerio de Salud aduce, en principio, que no fueron a una competencia oficial y que no estuvieron en burbuja en Estados Unidos. El criterio para no cumplir el aislamiento a la vuelta es si cumplen el concepto de burbuja en el cual no entran en contacto con otra gente fuera del plantel, y eso no pasó en Estados Unidos”.

“Este aislamiento no les va a impedir seguir trabajando. Van a estar en un hotel, del hotel van a ir al entrenamiento y del entrenamiento al hotel sin entrar en contacto con otra gente”, recalcó Lammens, quien consideró que “se encontró una solución sensata”, la cual “hace que no se corra ningún riesgo”.

Y, a la hora de marcar las diferencias respecto de lo que ocurre con la selección argentina y sus viajes a Brasil para disputar la Copa América, precisó: “El seleccionado argentino cuando juega en Brasil llega al hotel, de ahí va el entrenamiento, hace táctico y se vuelve al hotel sin entrar en contacto con nadie. Eso fue lo que hizo que Salud decidiera este tipo de aislamiento con el plantel de River”.

Desde River, sin embargo, señalaron que el Gobierno siempre estuvo al tanto que los trabajos del plantel en Estados Unidos no se iban a desarrollar en formato de burbuja y que iba a haber interacciones contras personas. De antemano las autoridades habían acordado que a su regreso el grupo no tendría que hacer aislamiento teniendo en cuenta que el 85% de sus integrantes ya habían atravesado el covid-19, que todos ya habían sido vacunados y que volvían con PCR negativo. A esas condiciones se sumo la contratación de un vuelo chárter, exclusivo para el equipo.

Pero ese acuerdo se cayó este fin de semana cuando el Gobierno nacional emitió un documento oficial en el cual “desestimó el requerimiento de excepción” para jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y allegados, y dispuso un cambio que modifica sustancialmente los planes del elenco de Gallardo en el tramo final de la preparación antes de que arranque la competencia oficial.