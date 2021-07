Todo empezó cuando Mercedes Ninci se conmovió hasta las lágrimas en Lo de Mariana, luego de ver las imágenes de un incendio que se desató en un comedor comunitario de Villa Itatí.

Luego de aquel episodio la periodista se descompuso detrás de cámara y debió ser asistida por una ambulancia que llegó al canal y la trasladó hacia la Trinidad de Bartolomé Mitre. De ahí la panelista se dirigió por orden médica al Fleni.

Ayer recibió el alta tras estar internada, pudo volver a su casa pero seguirá en reposo. “Si estoy acostada me siento bien pero no me puedo sentar porque me duele la cabeza. Tengo que estar 180 grados hasta que se genere líquido en el cerebro“, reveló la periodista a Juan Etchegoyen conductor de “Mitre Live” un ciclo de la radio que se emite por Instagram.

“Los médicos me dicen que es totalmente curable” continuó Ninci quien deberá seguir con un tratamiento médico en el Fleni y hacerse controles antes de retomar sus compromisos laborales. “Lo que más extraño es trabajar, pensá que en mi vida estuve quieta”, declaró la periodista y lamentó no poder formar parte del último programa de En lo de Mariana.

Por último sobre su estado de salud actual reveló: “Lo ideal es que por quince días esté tranquila. Me dijeron que tiene que pasar una semana para ver cuándo puedo volver a trabajar. Yo soy optimista, siempre sale el sol y en unos días retornaré a mis actividades. El lunes voy a tener que ir a control”, concluyó Mercedes.