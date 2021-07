La ex compañera del Cantando 2020 se refirió al nuevo proyecto del cantante y le brindó su apoyo, aunque se desligó de cualquier tema político.

Luego de hacer una campaña para obtener la vacuna para su hermano discapacitado, Brian Lanzelotta anunció que se postulará para el puesto de Concejal por el partido de La Matanza.

El cantante que dio sus primeros pasos en el reality de Gran Hermano en 2005, y obtuvo gran popularidad al participar como partener de Ángela Leiva en el cantando 2020, comunicó sus deseos de trabajar para la gente y mejorar las condiciones del partido de zona oeste.

Por este motivo fue consultada, Leiva quien formó una amistad con Lanzelotta tras llegar a la final del reality conducido por Ángel De Brito y Laurita Fernández.

“¿Vas a votar a Brian? ¿Cómo lo ves cómo político?”, indagó Lizardo Ponce en La Previa de la Academia , luego de una gran carcajada, la cantante respondió: “Amor por Brian, amor infinito hacia él”. Luego, se diferenció de la movida de su expartenaire del reality musical: “Yo no me meto en política, no entiendo nada, no me interesa, pero lo apoyo desde mi lugar de amiga. Espero que le vaya muy bien, que llegue a sus metas. Está bueno. Ojalá que logre sus objetivos, que cambie las cosas que quiere cambiar que vi en el spot. Me encanta”.