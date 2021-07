Ya son 19 los capturados por la Policía de Haití por su supuesta implicación en el homicidio del mandatario Jovenel Moise.

Este viernes la Policía de Haití informó de la captura de dos colombianos más que estarían involucrados en el asesinato del presidente de ese país, Jovenel Moise, por lo que el total de arrestados se eleva a 19.

Dos de los detenidos son ciudadanos estadounidenses de origen haitianos mientras que el resto son colombianos y según información de las Fuerzas Armadas de Colombia, se trata de militares retirados del Ejército.

La policía de ese país también reveló la identidad de los 19 detenidos: Germán Alejandro Ribera García, John Jader Andela, Neil Cáceres Durán, Alex Miyer Lástima, Carlos Giovani Guerrero Torres, Ángel Mario Yacce Sierra, Jheyner Alberto Carmona Flórez, Francisco Eladio Uribe Ochoa, Nacer Franco Castañeda, Enalder Vargas Gómez, John Jairo Suares Alegría, Alejandro Zapata Girardo, John Jairo Gómez Ramírez, Víctor Albeiro Pineda Cardona, Manuel Antonio Grosso Guarín, Juan Carlos Yepes Clabijo, Edwin Blaunicet, James Solages y Joseph Vincent.

Por este crimen, el presidente Iván Duque ordenó al director de Inteligencia de la Policía y al director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que viajen a Haití para colaborar con las pesquisas tras el escabroso crimen.

El general Jorge Luis Vargas (c) director de la policía de Colombia, habla durante una rueda de prensa hoy en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Además, Duque reveló que habló con el primer ministro de Haití, Claude Joseph, con quien estrechó lazos de solidaridad y le expresó toda la colaboración de su gobierno para esclarecer los hechos sobre el delito que hoy enluta a su país.

El mandatario hizo dichos anuncios mediante trinos de su perfil oficial de Twitter, en los que expresó, además, que a la comisión de los oficiales de la fuerza pública nacional se unirá la Interpol para así contribuir en las investigaciones.

“Acabo de dialogar con el Primer Ministro de Haití, Claude Joseph. Le expresamos nuestra solidaridad y apoyo en estos momentos. Ofrecemos toda la colaboración para encontrar la verdad sobre los autores materiales e intelectuales del asesinato del presidente Jovenel Moïse”, comentó el presidente de Colombia.

Mientras tanto, el director de la Policía de Haití, Léon Charles, aseguró que las fuerzas del orden mataron a al menos a siete sospechosos del crimen. Según reporta France 24, el asesinato habría sido perpetrado por un comando compuesto por un total de 26 colombianos y dos estadounidenses de ascendencia haitiana.

En entrevista con CNN, el embajador de Haití en EE.UU., Bocchit Edmond, calificó el hecho como algo insólito, una operación que fue perpetrada por un comando, un grupo muy bien entrenados. “Fue un trabajo muy bien planeado para asesinar al presidente, realmente para mí es como una pesadilla”.

Aseguró además, que están tranquilos con que la Policía de ese país haya capturado a los presuntos responsables y agradeció al Gobierno de Colombia que se prestó para enviar un equipo de investigación. Suspects in the assassination of Haiti’s President Jovenel Moise, among them Haitian-American citizens James Solages, left, and Joseph Vincent, second left, are shown to the media at the General Direction of the police in Port-au-Prince, Haiti, Thursday, July 8, 2021. Moise was assassinated in an attack on his private residence early Wednesday. (AP Photo/Joseph Odelyn)

“Estoy seguro que los grupos de traficantes de drogas les gusta mucho cuando el país está en caos, ellos podrían ser los responsables. No es la primera vez que algunos carteles tengan conexiones en Haití, Colombia y Estados Unidos, lo saben”, dijo Edmond en CNN.

También en este noticiero, Luis Alberto Villamarín, teniente coronel de la reserva activa del Ejército colombiano, aseguró que hay una intención política de alto nivel y que los delincuentes fueron contratados como una estructura organizada y no son casos sueltos.

“Por la posición geográfica de Haití se requiere tener una organización y parecería ser un mandado del narcotráfico y que las personas que participaron en esto fueron entrenadas o concentradas en alguna parte y dotadas con elementos de guerra”, sostuvo el experto.