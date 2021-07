Después de 28 años sin títulos Argentina obtuvo la decimoquinta Copa América tras una victoria 1-0 sobre Brasil en el mítico estadio Maracaná.

Tras la consagración de la Selección en la Copa América fueron muchos los ciudadanos que se acercaron a festejar al Obelisco y a distintos puntos del país.

En este contexto es que Yanina Latorre, quien se encuentra varada en Miami desde hace varios días por las restricciones de los vuelos utilizó sus redes sociales para expresar su enojo: “Alguien me podría explicar por qué la gente se puede juntar a festejar en el Obelisco y los argentinos que están fuera del país no pueden volver? ¡Gracias!”, comenzó escribiendo en su cuenta de Twitter.

Y continuó, también en historias de Instagram: “Albertico ¿en el obelisco no te contagias? ¿Serías tan amable de explicarme? Porque no lo entiendo. Besos. Y dejanos volver”.

“Le mandé un par de mensajitos a Albertico, tweets, a ver si me los contesta. Ponete media pila, contestame. Estoy indignada con lo del Obelisco, acá te grité en el balcón, festejamos. Porque basta de responder pelot…manga de resentidos. Al final, estoy descargando la ira”, dijo en historias de Instagram.

Y siguió: “El festejo en el Obelisco y el Covid, como en el velorio de Maradona, y a la gente no la deja volver a su casa. No lo entiendo, Albertico, contame, amor, ¿quién te aconseja?”.

“No se dejen usar políticamente por este gobierno, chicos. Porque ahora viene Albertico, los usa y sigue el gobierno populista para que los planeros lo sigan votando. Nosotros no le interesamos, amor”, dijo al plantel de la Selección.

“Albertico, contame. Le voy a escribir a Cristina, peor no sé si me contestaría. Alberto sí porque ya somos amigotes, no conocemos. Me cae muy bien Alberto, pero como presidente, no. Voy a hablar con Cristinita. Quiero saber, quiero que alguien me diga por qué no podemos volver”, continuó con furia.

Por último aprovechó la oportunidad para criticar el plan de vacunación en el país y la ausencia de vacunas de la marca Pfizer en Argentina, la que ella y sus hijos recibieron en Miami: “¡Chicos, no nos mientan más, la Pfizer es para los jóvenes, la Moderna, no! ¡Todo es política!” .

“Me dijeron que Máximo (Kirchner) dijo que transar con Pfizer iba contra sus principios ¿Y a mí que me importan los principios de Máximo? ¡Máximo, hijo mío, hermoso, quiero conocerte, hablar con vos y explicarte un par de cosas! Hay un país entero en vilo, necesitamos la vacuna. Acá, en este país y en un montón en Europa, la gente, 45, 50, 60% de vacunados, hay vida normal. Acá no está la patética normalidad que ustedes dicen que llegó para quedarse y que por muchos años no nos vamos a tocar ni a besar. Acá la gente se saluda, se abraza, se da besos y no hay los 100 mil millones de contagiados ni muertes por día que hay allá. A los niños, a los adolescentes y a los jóvenes solamente hay que darles Pfizer, ¡no me importan sus principios! ¡Cómprenla, llévenla y ya!”, expresó por último Yanina Latorre.