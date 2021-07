El programarse volverá a hacer en El Trece, pero con figuras nuevas.

Trabajan a destajo en Kuarzo para tener listo el lunes 26 los decorados, el vestuario y el jurado de “Los 8 escalones”, que irá en El Trece al término de “Telenoche”. Hasta ahora están hablando con Carmen Barbieri y la Gunda Fontán, mientras buscan un especialista en deportes para un jurado que oscilaría entre 4 y 6, de cara a los presupuestos, como es obvio. Guido Kaczka tendrá que grabar varios de “Bienvenidos a bordo” de manera de dejar en el estante y que le quede tiempo para armar bien el primer programa de los escalones. Cambios en el segundo semestre.

Los hermanos Caniggia, Charlotte y Alex, son bien complicados a la hora de aceptar las reglas de un reality, como ya lo demostraron ambos. Pero donde parece sentirse cómoda Charlotte es en MTV, donde ya hizo “Caniggia libre” y ahora está saliendo su participación en “Acapulco shore”. Invitada a “Flor de equipo”, para una conversación sin límites temarios con Flor Peña mañana, la chica, que se fue enojada de “ShowMatch. La Academia”, tendrá que contar las internas entre su mamá, Mariana, de quien se filtró una foto muy dolorosa, y su papá, el Pájaro. Sigue viviendo en Puerto Madero, en el departamento del Faena y de novia “ahí”. Hace tiempo que está fuera de la vidriera, pese a ser mediática.

Confirmado el casamiento del gran Abel Pintos con Mora Calabrese, padres de Agustín, el próximo 25 de septiembre, en espacio de eventos famoso en Ezeiza. El cantante de mayor éxito de la última década será, además, uno de los coaches cuando arranquen las batallas de “La Voz Argentina”. Y este sábado se sienta con Andy -que vuelve tras dos semanas de ausencia por los partidos de la Seleccción- en “PH (Podemos hablar)” con Denise Dumas, Coco Sily, Magui Bravi y Pipo Gorosito. Esta vez son cinco los invitados, aunque Andy siempre tiene una sorpresa a mano.

Con dos abandonos del certamen, Chato Prada y Lourdes Sánchez, y Ulises Bueno y Rocío, más tres parejas eliminadas -Cucho y Melody, Charlotte e Ignacio, y July Puente y Facundo-, se viene la defi nición de la samba de ballroom en “La Academia”. Luego de ello, arrancan con el reggaetón: Ángela Leiva, Pachu Peña, Mariela La Chipi y Cande Ruggeri, siempre sujeto a cambios, de acuerdo con cómo vaya sintiendo el programa Marcelo Tinelli. Por el momento, sigue toda la semana con este ritmo, y por ahora el humor quedó en el freezer.

Tal como anticipamos, Dabope (Hoppe-Prada- Corbo) está armando una ficción para Flow que van a encabezar Peter Alfonso y Fabián Vena, con dirección de Diego Suárez y libros de Fernando Balmayor y Cecilia Libster. Se trata de capítulos de 30 minutos, en formato de comedia, con elenco que están terminando de componer. Además, vuelven al negocio teatral, ya que se harán cargo de la gira de Martín Bossi junto con MD Producciones (de Bossi), que comenzará en septiembre en Lomas de Zamora. Será gira por el gran Buenos Aires y el interior del país. Hasta diciembre, ya que en enero de 2022 vuelve al Astral con “Kinky Boots”.

Más relajado y pensante encontramos a Mariano Chihade, con su mejor amigo tomando café en bar de Palermo. Ya está a pleno con los dos productos que van a plataformas, la de Fito Páez, “El amor después del amor”, por Netfl ix, y los documentales para Nat Geo que conduce Jorge Lanata. El productor y socio de Mandarina está contento con los números de “LAM”, que volvió a su horario habitual, en tanto que Mariana Fabbiani se reorganiza y piensa a futuro. Por el lado del cantautor rosarino, ya vio los libros que abarcan sus primeros treinta años en este mundo. Y se prepara en Miami para el concierto que dará el 17 en el Gleason Theater, con aforo de 2.700 personas. Seguirá en gira por Puerto Rico el 7 de agosto.

Polémica, Patricia Sosa no pierde oportunidad de criticar a sus colegas del jurado de “La Voz Argentina” (sobre todo a Lali y a Montaner), aunque olvida que su marido, Oscar Mediavilla, tuvo muchos enfrentamientos en el “Cantando”. Vacunada contra el Covid, eso sí lo defi ende, a diferencia de su ahora ex amiga, también cantante, que no quiere vacunarse, está en plena promoción de su streaming. Será el sábado próximo bajo un título sugestivo, “Sigo aguantando”, a las 21 y con entradas de $1.000. Aclara, por las dudas, que “aguantandoà no quiere decir soportar, sino sostener; sostener con fe, con arte, con música, con amor”. Amor y flores.

Mañana retoman Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, con Benjamín Rojas, las funciones de “Una semana nada más” en El Nacional. Cabe señalar que aún con el aforo del 50% ya tienen agotadas las funciones de mañana y del viernes, y muy vendido el sábado. Dirigido por Mariano Demaría y producido por Vázquez y Paul Kirzner, y en la sala, Nacho Laviaguerre y Adrián Suar. Es una bendición que el teatro, luego de pasarla tan mal, empiece de esta forma. Recuperar la alegría.

A pesar de haber sido un semestre espantoso para la mayoría, la dupla de Rodolfo Ranni y Viviana Saccone no puede quejarse. El Tano trabajó en “El marginal 4” con un personaje espectacular que se verá en breve por Netflix, y la Saccone deslumbra en “ShowMatch. La Academia”, mostrando su costado más humano sin dejar de lado su talento en el baile y la imitación. Y ambos felices, porque retoman la gira de “Divino divorcio”, luego de un parate obligado por las últimas restricciones: estarán el 17 y 18 de julio en Lezama y Castelli, para luego seguir por Alvear, Las Flores y Lobos. Saben que no está fácil y valoran la tarea de producción de Damián Sequeira para poder continuar el periplo.

Curiosidades del rating: los cambios del lunes en El Trece, dieron ganador a “LAM”, 6.3 puntos de rating, frente a “Flor de equipo”, 5.4, y el regreso de “Nosotros a la mañana”, 4.3, empató con “Fuerza de mujer”. En América el debut de Karina Mazzocco, “A la tarde”, 1.8, versus “Súper súper”, 3.0, en tanto lo más visto de la jornada fue “La Voz Argentina”, 21.9; “Bienvenidos a bordo”, 4.2; “Intratables (con Fantino)”, 2.2; “ La caída”, 0.5, y “Editando tele”, 0.3. Segundo “Doctor Milagro”, 18.8, frente a “ShowMatch. La Academia”, 9.7, la mayor audiencia en El Trece. El día lo ganó Telefé, 11.3; seguido por El Trece, 6.7; Canal 9, 3.3; América, 2.3; TV Pública, 0.5, y Net TV, 0.4. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.