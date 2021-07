Su nombre es Hernán, y desde que Lionel se hizo profesional, sigue todos los pasos del jugador y lleva los registros en papel y lápiz. Su historia y el mensaje que le envió el ídolo argentino se hicieron virales en las redes sociales

Don Hernán es un abuelo que el lunes festejó sus 100 años con la alegría que le provocó el triunfo de la selección argentina en la final de la Copa América, frente a Brasil en el Maracaná.



Su historia y su fanatismo por Lionel Messi se viralizaron en las redes, ya que el hombre centenario lleva años anotando en cuadernos cada gol del crack rosarino, ya sea que los haya convertido en el Barcelona o vistiendo la camiseta argentina.



“No conoce la tecnología. No tiene teléfono, no tiene internet, ni computadora. Anota en sus hojas todos y cada uno de los goles de Messi. Lleva la cuenta de todos los partidos. Cada vez que juega el Barça. Como no lo puede ver por la tele, me llama y me pregunta cuántos goles metió Messi”, describió su nieto Julián Mastrángelo en sus redes sociales.

Don Hernán no solo tuvo la felicidad de volver a ver a la selección argentina hacerse con una copa internacional después de 28 años, sino que además el propio Messi le dedicó unas palabras en un video, y la reacción del abuelo se viralizó rápidamente.



“¡Hola Hernán! Obviamente me llegó tu historia y me parece una locura que lleves guardados los goles de esa manera. Quiero mandarte un abrazo enorme y agradecerte por el trabajo que hacés, por el seguimiento y desearte lo mejor ¡Nos vemos!”, fueron las palabras del delantero que emocionaron a su seguidor.



“No me digas que es Messi”, le exclamó Don Hernán a su nieto tras ver el video, a lo que este le confirmó: “¡Es Messi! Te mandó un saludo”. “Una sorpresa inmensa”, reaccionó el hombre que ya registró en papel más de 730 tantos del ídolo argentino, especificando la fecha y el rival…

Tras el triunfo en el torneo continental, el capitán de la selección se está tomando un descanso antes de anunciar cuál será su futuro, y se espera que su regreso a Barcelona sea el 27 de julio.



Según los diarios deportivos catalanes Sport y Mundo Deportivo, todavía “no hay definitivo”, dado que su posible continuidad en el Blaugrana se conocerá una vez que los directivos de La Liga den su consentimiento sobre el contrato por el cual Messi seguirá en el Culé.