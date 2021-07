A Gonzalo Calleja le perdieron el rastro este miércoles por la tarde. “No tenía ningún tipo de problema, por eso la preocupación e incertidumbre, no sabemos que pudo haber pasado. Estamos shockeados”, dijo su hermano.



Gonzalo Calleja tiene 29 años, es contador público y el miércoles por la tarde, su familia “le perdió el rastro”. Su automóvil fue localizado en una calle detrás de la Escuela Hogar, un lugar que no era frecuentado por el joven ya que no tenía familiares, amigos o conocidos por la zona.



En diálogo con Elonce TV, Lucas Calleja, hermano de Gonzalo dijo que están desesperados y pidieron a la población difundir su fotografía y aportar cualquier dato que tengan para poder hallarlo.

“Hemos perdido el rastro y no lo encontramos. La última comunicación que fue con su novia ayer a las cuatro, cinco de la tarde 16. A la noche iba a ir al gimnasio con un amigo y no apareció; después lo estaban esperando los amigos para ver el partido pero no aparecía y empezaron a llamarlo al celular y no contestaba, directamente daba apagado”, expresó.

Ante esta situación, “empezamos a preguntarnos entre todos si habíamos tenido contacto, pero nadie lo había visto y empezamos a buscar por todos lados”.

A partir de una aplicación en el celular de Gonzalo y el acceso a su correo electrónico, “pudimos llegar con el rastreo satelital a un lugar donde estaba el auto. Estaba estacionado, cerrado con llave al costado de la Escuela Hogar”.

“Estamos desesperados, ni su novia ni sus amigos, ni su familia tenemos información ni sabíamos qué es lo que estaba haciendo o que iba a hacer, no frecuentaba esa zona donde se encontró el auto. No tenemos familiares ni conocidos. Estamos bastante desconcertados y muy preocupados”, dijo Lucas para remarcar que el celular de Gonzalo “está apagado, da el contestador directamente desde las 17, 17.30 de ayer”.

“Lo único que tenemos como dato es la ropa que llevaba y sus características físicas. Gonzalo tiene cabello castaño claro, de 1.80 metros, ojos claros. Llevaba vestido un chaleco negro, camisa a cuadros celeste y blanca, jean y zapatillas negras. Los últimos que lo vieron son sus compañeros de trabajo, él es contador y trabaja en la parte contable de una empresa constructora”, relató Lucas.

Foto:Lucas Calleja, hermano de GonzaloEn este sentido, dijo desconocer si su hermano andaba con dinero o si habría tenido un conflicto con otras personas. “Lo veo bastante seguido y no tenía ningún tipo de problema, por eso la desesperación e incertidumbre que tenemos todo, no entendemos, no sabemos que pudo haber pasado”.

Sobre el estado en que se encontró el auto de Gonzalo, indicó que “no tenía nada raro, estaba impecable. Estaba estacionado en calle Pringles y Suipacha, en una manera particular, en una callecita. Pudimos abrirlo con otra llave que había en su departamento”.

“Pedimos que si alguien vio algo raro en la zona, lo comunique, aunque sea de manera anónima, todo puede sumar para tratar de esclarecer y encontrar a Gonza”, dijo su hermano y pidió a la gente que ayuden a difundir su foto “y cualquier cosa que sepan, lo aporten para poder encontrarlo. Es la primera vez que sucede y mis viejos están muy tristes”, dijo finalmente Lucas. Elonce.com