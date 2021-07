El bailarín dio detalles de cómo fue el momento en el que habló con su mamá sobre su sexualidad y cuál fue su respuesta.

En el pasado, Hernán Piquín nunca habló mucho de su vida privada, ni de su familia ni de sus parejas. Sin embargo, en este nuevo paso por “Showmatch” como jurado de “La Academia“, el bailarín se muestra un poco más suelto y se anima a hablar de su intimidad.

En una entrevista con Ángel de Brito en “Los Ángeles de la mañana”, Piquín presentó a su novio, el español Agustín Barajas.

Además, el jurado del reality reveló cómo fue el momento en el que le contó a su mamá que era gay y cuál fue su reacción. “Cuando se lo dije a mi vieja se puso a llorar. Al otro día, cuando vino y me abrazó, me dijo: ‘Yo lo que quiero es que vos seas feliz’. Yo tenía 20, 21 años. Yo ya era conocido en el ballet, en las provincias, pero no era conocido popularmente. Fue después de la muerte de mi papá, pero los padres siempre saben todo”, aseguró.

Luego contó de manera muy divertida cómo su mamá hizo que le contara la “noticia” a toda su familia: “Tengo una familia divina. Al otro día de que le cuento a mi vieja que soy gay, y me dice: ‘Ahora hay que contárselo a toda la familia. Esta noche viene tu hermano, con su mujer, vamos a hacer una cena y se lo contás a ellos’. Los invitó a cenar. Yo estaba callado. Estábamos por el postre y mi vieja me dice: ‘¿No le tenés que decir nada a tu hermano?’. Y mi hermano saltó: ‘¿Qué? ¿Qué me tiene que decir? Que es gay’. Y yo le dije sí'”.

Y recordó: “Después mi vieja se encargó de decírselo a mis tíos, tías, que viven en el campo, en Córdoba. ‘Al nene le gustan los nenes’. Ella lo instaló”.