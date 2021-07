En el marco de la inauguración de una planta depuradora de AYSA en la localidad bonaerense de Guernica, el Presidente apuntó con un fuerte discurso contra la oposición, a la que acusó de poner a los argentinos “en veredas enfrentadas”.

El presidente Alberto Fernández apuntó con un fuerte discurso contra la oposición, a la que resposabilizó de “hacer su propio negocio” por las muertes de coronavirus en el país, que superaron el pasado miércoles la cifra de los 100.000 decesos desde el inicio de la pandemia, en tanto que apuntó a la necesidad de “en medio de tanto dolor, sobreponerse y avanzar”.

“Sufrimos cuando hubo un muerto, no necesitamos sumar muertos para sufrir. Estamos en 5 días de duelo porque nos duele mucho y merecen un homenaje y un reconocimiento. Todos y todas perdimos un afecto”, resaltó el mandatario, en el marco de la inauguración de una planta depuradora de AYSA, en la localidad bonaerense de Guernica, perteneciente al partido de Presidente Perón.

El Jefe de Estado estuvo acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la presidenta de AySA, Malena Galmarini; y la intendenta local, Blanca Cantero y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

En su discurso, el mandatario además enumeró las acciones que llevó adelante hasta el momento su Gobierno y criicó con dureza a la gestión del ex presidente Mauricio Macri, por la situación sanitaria y económica en la que se encontraba el país antes de su llegada a la presidencia, a finales del 2019.

“En medio de tanto dolor lo que hay que hacer es sobreponerse y avanzar. Hice todo el esfuerzo, primero para poner a la Salud en el lugar que correspondía. Con el gobierno anterior, las vacunas se vencían en los depósitos de la aduana y volvió el sarampión”, apuntó Fernández.

En ese sentido, valoró que Argentina fue uno “de los primeros países en empezar a vacunar” y que desde entonces “seguimos vacunando día a día”.

“El 90% de las vacunas quedaba en mano del 10% de los países, fue muy complejo, pero nunca bajamos los brazos, y poco a poco las vacunas comenzaron a llegar. Y cuando llegaron comenzaron a decir que eran veneno y asustaron a muchos argentinos y argentinas”, enfatizó.

Fernández agregó en esa sintonía que “estamos en cinco días de duelo porque llegamos a un número de muertos que nos duele mucho y que merecen nuestro reconocimiento y nuestro homenaje; porque todos y todas perdimos a algún afecto, y para nosotros no es intrascendente, pero tampoco es un negocio”.

El Presidente recorrió junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la planta depuradora de AYSA (Prensa Presidencia).

“La muerte nos duele a todos. Nadie celebra la muerte, solo los asesinos y nosotros no lo somos. Solo espero que tanto dolor no sea en vano. Que no se nos quite de la memora lo que vivimos. Nos apenaría mucho que el pasado vuelva”, resaltó el Presidente.

A su vez, Fernández criticó también a la oposición de Juntos por el Cambio al afirmar que “los que llevaron el país al default y nos endeudaron vienen ahora y nos explican como salir de la miseria”.

parte, respecto a la inauguración de la planta depuradora de AYSA, valoró que “estas obras les resuelven la vida a 20 mil peronenses”, y forma parte de la búsqueda de “garantizar que los argentinos vivan mejor”.