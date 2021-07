El periodista y su novio pasaron por el registro civil de la calle Uruguay este jueves al mediod铆a, donde le pusieron un marco legal a su historia de amor

Finalmente, lleg贸 el tan esperado d铆a:聽Luis Novaresio y su pareja, el asesor inmobiliario Braulio Bauab, se unieron en matrimonio.

Fue este jueves al mediod铆a, en el registro civil de la calle Uruguay.聽 Los novios estuvieron acompa帽ados de unos pocos amigos y de Virginia, la mujer con la que Bauab comparte la copaternidad de su hija Vera . La peque帽a, de 3 a帽os, tambi茅n estuvo presente y protagoniz贸 tiernos momentos junto a los reci茅n casados.

Virginia, la mujer con la que Bauab comparte la copaternidad de su hija VeraGerardo Viercovich

鈥 Estoy muy feliz de casarme con este gran hombre con el que me quiero hacer viejito 鈥, se帽al贸 el asesor inmobiliario minutos antes de entrar al registro civil, en di谩logo con los medios presentes en el lugar. Algo nervioso, el periodista agreg贸: 鈥淣os dieron un par de opciones y elegimos esta, pero no ten铆amos ni idea que hoy justo se cumplen 11 a帽os de la ley del matrimonio igualitario. La fiesta presencial no s茅 cu谩ndo la vamos a hacer, de luna de miel tampoco podemos irnos… Quiz谩s nos vamos un fin de semana a festejar鈥.

A trav茅s de un breve video, Novaresio y su pareja hab铆an dado a conocer que se casaban este jueves, e invitaron a amigos y familiares a celebrar con ellos de manera virtual. 鈥淓l Corona cambi贸 muchas cosas, incluso que estemos haciendo este video… 驴Para qu茅?鈥, dice en el clip el periodista rosarino, cedi茅ndole la palabra a su enamorado. 鈥淧ara contarles que nos vamos a casar, y si bien nos encantar铆a hacer una megafiesta e invitarte, no podemos. Entonces, 驴qu茅 vamos a hacer?鈥, contin煤a Bauab. 鈥淯na fiesta virtual este jueves. Despu茅s va el link, pero te esperamos ah铆鈥, finaliza el rosarino.

鈥淢i hermana desde Israel nos va a hacer especie de casamiento jud铆o y los amigos estar谩n por zoom. Vamos a hacer la tradici贸n de pisar las copas. En la celebraci贸n jud铆a el hombre pisa la copa, ahora somos dos para romper con los momentos dif铆ciles y brindar por la felicidad que viene鈥, cont贸 Braulio entusiasmado este jueves, poco antes de dar el s铆.

El beso con el que Novaresio y Bauab celebraron su uni贸n

鈥淓sto significa respetar la libertad del otro, ser feliz de construir juntos. El esposo es m谩s que un pariente. Braulio es mucho m谩s de lo que conoc铆 hasta ahora y me hace muy feliz鈥, se帽al贸 Novaresio emocionado, en una especie de declaraci贸n de amor p煤blica tras salir del registro civil. Sus palabras emocionaron a su pareja, quien inmediatamente le devolvi贸 el favor en halagos: 鈥淟uis es un amor, es sencillo. Con mi familia es un amor, con Vera es un amor鈥, repiti贸 Braulio. En cuanto a qu茅 le dijo antes de ponerse los anillos, confes贸: 鈥淟e dije que lo amo, que me hace feliz, que quiero vivir mi futuro con 茅l, envejecer con 茅l. Y le dije una frase que es nuestra: 鈥楶or tanto o m谩s鈥欌.

La historia de amor

Bauab y Novaresio anunciaron su compromiso el 1 de julio de 2020. 鈥淎 pesar de este momento tan oscuro e incierto que vive el mundo, para m铆 queda como algo secundario ante la certeza y la luminosidad de todo lo que amo a este tipo. Este es un momento de gran felicidad鈥, dec铆a por entonces el conductor de Debo decir, en una entrevista con la revista Caras.

鈥淓s gracios铆simo porque Braulio y yo estamos originalmente en contra del matrimonio, nos parece una instituci贸n caduca, pasada de moda, pero encontr茅 a la persona ideal鈥, dec铆a el periodista semanas despu茅s de anunciar su compromiso. 鈥淒ije que nunca iba a estar hablando en un medio de mi homosexualidad, y ac谩 estoy. Dije que nunca en mi vida me iba a casar, y ac谩 estoy. Entonces, cada vez que digo s铆 o no, la vida me contradice鈥.

Una lluvia de papel picado para los reci茅n casados

D铆as atr谩s,聽el periodista dio a entender que el plan iba a posponerse hasta 2022, aunque finalmente cambi贸 de idea. 鈥淓stamos viendo qu茅 pasa con la historia de la pandemia, porque uno nunca sabe.聽Creo que marzo del a帽o que viene es una buena fecha鈥, revel贸 durante una entrevista en聽Implacables, por elnueve. 鈥Quiero fiesta. As铆 que el casamiento ser谩 en cuanto se pueda hacer.聽Ojal谩 se pueda. (…) Si no llueve me gustar铆a en un lugar tipo campo, que se pueda seguir. Pero nunca s茅 cu谩ndo es que llueve, as铆 que cuando no llueva ser谩鈥, culmin贸.

Novaresio聽hizo p煤blica su relaci贸n con Bauab聽luego de聽haberle dedicado un premio聽sin nombrarlo en la entrega de los Mart铆n Fierro de Cable 2019. Y aunque tras ese episodio intent贸 no dar m谩s precisiones sobre su vida privada, semanas despu茅s termin贸 blanqueando su relaci贸n. 鈥淒esde que lo cont茅 p煤blicamente, es todo muy distinto. Estaba profundamente equivocado en creer que hacer este tipo de relato era discriminatorio. Fue todo lo contrario, no he parado de recibir comentarios cari帽osos y agradecimientos. Nuestra historia inspir贸 y ayud贸 a gente gay que se sent铆a muy sola鈥, asegur贸.