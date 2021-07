La cantante italiana Rafaella Carrá es amada en su país y en todo el mundo pero el público español le tiene un cariño especial, tal es así que a diez días de su muerte se anunció que se le dedicará un homenaje a la artista con una plaza en Madrid.

“Aunque no soy española, me gusta así, Igual que el vino rojo, me emborracha él, Aunque no soy española, le sé querer, por mi temperamento y mi forma de ser“, decía la artista en una de sus canciones.

Carrá fue un ícono y conquistó a varias generaciones de españoles con sus canciones. Ahora los madrileños harán de un espacio situado en la famosa calle Fuencarral, de Madrid, entre el barrio de Chueca y el barrio de Malasaña, donde años estuvo el conocido Mercado de Fuencarral, un lugar especial para la diva italiana.

Donde será la plaza Rafaella Carrá durante muchos años funcionó el Mercado de Fuencarral. (Twitter)

La iniciativa del partido Más Madrid quiere “visibilizar y poner en valor la memoria” de Raffaella Carrá. La cantante, compositora, presentadora de televisión, bailarina y coreógrafa fue un “icono de referencia para todos los madrileños y madrileñas, especialmente para el colectivo LGTBI+”.

El partido político argumentó que Carrá representa “la libertad para muchas generaciones, para las abuelas y abuelos, padres y madres y también las más jóvenes. Siempre estuvo muy vinculada a Madrid, ciudad en la que decía sentirse libre y muy a gusto disfrutando de la vida de sus calles y plazas”, según publicó RTVE.

La plaza que llevará el nombre de Rafaela Carrá está situada en la calle Fuencarral, de Madrid, entre el barrio de Chueca y el barrio de Malasaña. (Gentileza: Diario.es)

“Quedará para siempre en la memoria el nombre de esta mujer que no sólo nos hizo felices y nos hizo disfrutar de su música sino que también fue un icono de la libertad, de la libertad sexual de las mujeres y de los derechos LGTBI, un icono que une a todas las generaciones, que ha unido a la mayoría de los grupos políticos“, remarcaron.

¡CONFIRMADO! Raffaella Carrá tendrá una plaza con su nombre en Madrid, tal y como os anuncié hace unos días, estará en la calle Fuencarral#madrid https://t.co/YsfJ54vi7p pic.twitter.com/U8UJWtq0lt — SecretosdeMadrid (@SecretosdeMadri) July 14, 2021

Fueron los votos de Más Madrid, PSOE, Cs y PP los que aprobaron que se lleve adelante la propuesta de que Rafaela Carrá sea recordada en el callejero madrileño.

La artista fue reconocida como Icono Gay Mundial en las fiestas del Orgullo Mundial ( Madrid World Pride) de 2017.

Rafaela Carrá falleció a los 78 años el pasado 5 de julio producto de una enfermedad pulmonar.