La víctima, Jorgelina Bustos, ratificó sus dichos ante la fiscalía y declaró “que no se trató de un error humano”. “Hubo muchas falencias”, disparó ante los medios. Habló la acusada, que ya fue apartada.

En las últimas horas se conoció la denuncia de una mendocina que fue vacunada contra el coronavirus con una jeringa vacía: lo descubrió por un video que filmó con su celular.

Ivonne Bauche, la involucrada y acusada de haber realizado la inoculación, presentó un descargo con el fin de “informar lo sucedido el 13 de julio en la carpa de vacunación contra Covid-19 en Estación Benegas”.

A la hora de dar explicaciones, la estudiante de tercer año de enfermería dijo: “Cuando comenzamos con nuestra tarea se me presenta el problema de que por el barbijo que estaba utilizando se me empañaban y resbalaban los anteojos, lo que me dificultaba la visión”.

“Ante esto,decidí cambiar el barbijo por uno que me facilitaron en el lugar, con resultado negativo. Mis compañeras que notaron mi dificultad acudieron a tratar de ayudarme colocando una cinta adhesiva que tampoco dio resultado”, señaló.

Tras haber realizado mal la práctica, Bauche dijo que “dio por hecho que su labor había sido satisfactoria al final de la jornada”, pero que a la tarde recibió un llamado donde se le informó la denuncia realizada.

“La técnica fue la correcta, al igual que la contención brindada por mí, pero en el video se puede observar que la jeringa no está cargada con el líquido correspondiente”, admitió.

La víctima, Jorge Bustos, ratificó sus dichos ante la fiscalía y sostuvo que no se trató de un error humano. “Hubo muchas falencias: no sé si ya había colocado la dosis y no descarto la jeringa; había cuatro enfermeros en la mesa y nadie se percató”, enumeró.

Luego, continuó: “Había jeringas vacías junto con las que ya estaban cargadas. También dijo que no podía ver bien porque se sacó los lentes. Te puede fallar la visión… ¿pero el tacto? ¿No te diste cuenta que al tratar de introducir el líquido ya estaba a tu tope?