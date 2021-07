Publicó una seguidilla de tuits en los que apuntó a la esposa del ex gobernador de Santa Fe. “Yo me daría cuenta de que una persona está mal si convivo con ella”, dijo la hija mayor del Lole

Cora, la hija mayor del ex gobernador Carlos Reutemann, publicó una seguidilla de tuits en los que afirmó que su padre no murió por cáncer sino por “un estado de abandono” que abarcó todo el año pasado y algunos meses de 2021. El senador nacional falleció en la ciudad de Santa Fe el 7 de julio pasado.

“Quiero dejar a papá descansar en paz, pero no es verdad que tenía cáncer. No murió de eso. En todo caso, estuvo en un estado de abandono durante todo 2020 y unos meses de 2021 por la pandemia y presentando una anemia de 5g/dl, cuando lo normal es 13,2 g/dl a 16g/dl”, tuiteó Cora el domingo a la noche.

Tras el tuit sugerente hacia la esposa de su padre, Verónica Ghio, la hija del ex jefe de la Casa Gris recibió varios comentarios. A uno de ellos respondió: “Papá tenía un corazón muy fuerte, podría haber vivido hasta los 90 años, por lo menos”.

Quiero dejar a papá descansar en paz pero no es verdad que tenia cancer , no murió de eso. En todo caso estuvo en un estado de abandono durante todo el 2020 y unos meses del 2021 por la pandemia y presentando una anemia de 5g / dl cuando lo normal es 13,2 g / dl a 16g / dl ❣️ — Cora Reutemann (@CoraReutemann) July 19, 2021

Asimismo, un usuario consultó a la hija de Reutemann sobre el estado de abandono y Cora expresó: “No sé, pero yo me daría cuenta de que una persona está mal si convivo con ella”.

No lo sé , pero yo me daría cuanta que una persona está mal si convivo con ella — Cora Reutemann (@CoraReutemann) July 19, 2021

Pero pocas horas después, Cora volvió a echar mano a Twitter. “Solo aclaro que tengo un enorme respeto hacia el personal médico”, sostuvo. De ese modo, despejó las dudas sobre el objetivo de sus reproches.

Solo aclaro que tengo un enorme respeto hacia el personal médico 💙 — Cora Reutemann (@CoraReutemann) July 19, 2021

A fines de mayo, tras la operación del Lole y su recuperación en el Sanatorio Parque de Rosario, Cora había publicado tuits en los que acusó a Ghio de no darles señales de su padre a ella y a su hermana.

Según Cora, la esposa del ex legislador les había bloqueado el celular a ella y a su hermana Mariana. “Lamentablemente, tengo que hacer un Twitter porque no tengo noticias de mi papá desde que salió del sanatorio. No responde su celular, no atiende en la puerta y Verónica Ghio nos bloqueó a mi hermana y a mí”, aseveró. Y luego sentenció: “Espero noticias cuanto antes y, de no ser así, iniciaré acciones penales”.

Frente a la repercusión del tuit, Cora volvió a publicar un mensaje: “Siempre la traté con respeto a Verónica y nos llevábamos relativamente bien. Pero es la segunda vez que tiene esta actitud y siempre después de un tema de salud. La primera la dejé pasar, pero ahora es demasiado abusivo. Aún sin noticias”.