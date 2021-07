La mendocina Candelaria Zeballos deslumbró a los coaches con una versión de Whitney Houston, pero tuvo que elegir entre el papá de Mau y Ricky y la cantante de Arequito

Proveniente de la provincia de Mendoza, Candelaria Zeballos tiene 20 años y empezó a cumplir su sueño de ser una cantante de grandes escenarios: un camino trazado entre sus comienzos en los actos escolares hasta esta participación en La Voz Argentina (Telefe), en la que deslumbró a los jurados. “Me considero una persona bastante perseverante. Soy medio cabeza dura y, cuando algo se me mete en la cabeza y en el corazón, sobre todo, no paro”, fue como definió su empuje segundos antes de salir a cantar.

Con una sentida interpretación de “I Have Nothing”, canción de Whitney Houston que se destaca por sus acordes altos y dobleces dramáticos, logró cautivar a los jurados y coaches del certamen: dos de ellos, se la disputaron fuertemente para que Candelaria optara por uno y fuera parte de su correspondiente equipo.

Apenas explotó el estribillo, fue Ricardo Montaner quien pulsó el botón rojo para que se diera vuelta su sillón. Diez segundos después, lo siguió Soledad Pastorutti. Y tras finalizar su interpretación, Candelaria soltó algunas lágrimas que apenas alcanzó a atajar con su mano: tenía que enfrentarse a una crucial elección, la cual signará su futuro en el programa.

“No puedo evitar darme vuelta porque lo hiciste muy bien. Cuando empezó a crecer la canción dije: ‘Guau’. No se me vino a la mente otra cosa que apretar el botón e invitarte a mi equipo”, dijo La Sole respecto a su decisión. “ Te felicito porque elegiste una canción difícil: la cosa puede salir muy mal o muy bien . No hay intermedios. Es tirarse a la pileta y no saber si hay agua. Pero lo hiciste con mucha agua, nadaste tranquila”, argumentó la folclorista.

Pero antes de que Candelaria pudiera decir algo, entró en escena Montaner, quien miró a los ojos a su compañera de jurado y le soltó una serie de halagos. “Sole, yo desde siempre, desde que empezó tu carrera, te he seguido y me declaro fan tuyo de todas las cosas que has hecho. Nadie, nadie, nadie canta parecido a ti. Un cantante debe tener eso, originalidad, marcar la diferencia desde el estilo. Te conocí como compañera y no sólo he aprendido a respetarte cada vez que das una opinión, sino también a quererte mucho, pues tienes una hermosa familia: conozco a tu marido, me cae espectacular. Y tu equipo me cae bien, también”, dijo el cantante venezolano nacido en Argentina. E hizo un alto desafiante: “ Pero ésta te la voy a pelear no sabes cuánto ”.

“Yo sabía que se venía el pero”, le sonrió Pastorutti. Y Montaner arremetió: “Con tal de ganármela a ella, yo me puedo ir de rodillas desde aquí hasta la Iglesia de Luján”. “Son más de 40 kilómetros, eh. Ojo con la rodillas”, quiso frenarlo La Sole. Pero el papá de Mau y Ricky ya estaba lanzado a hacerlo.

“Llegaré un poco cansado, me voy a casa de Luciano Pereyra a tomar un poco de agua, a comerme un asadito, a cantar algo con él. Y me regreso otra vez, también de rodillas, con tal de ganármela”, insistió Montaner. Y, recién ahí, se dirigió a la participante. “Yo quiero que vengas a mi equipo, tengo ocho temporadas en La Voz y esta experiencia la quiero aplicar contigo. Esto jamás se lo he dicho a nadie”, le manifestó a Candelaria.

“La tenés difícil, eh”, la pinchó Lali a la participante. “¡Me había olvidado de que tenía que elegir!”, se atajó ella. Y Soledad hizo un último intento por convencerla: “Es que en la vida siempre hay que elegir. Es un problema pero hay que elegir”.

Con la elección en sus manos, Candelaria tomó aire y miró a Montaner. “Fue muy contundente tu propuesta, así que me encantaría compartir contigo este viaje”, dijo, optando por el experimentado cantante, quien chilló de la emoción y saltó de su asiento. Se acercó a chocar los puños con su nueva pupila y le dijo: “Te debo el abrazo, pero te lo voy a dar. Que Dios te bendiga. Y bienvenida al equipo”.

De vuelta a su lugar, Montaner oyó un reproche de su compañera, a quien derrotó en la elección de Candelaria: “Quiero verte yendo a Luján”, le dijo La Sole. “¡Todo lo que te dije es cierto! No exageré en nada, te lo juro. Te doy mi palabra”, se atajó Ricardo.

“Candelaria cantó una canción que, si no se hace una buena versión, se mete en un terreno peligroso. Sin embargo, lo hizo a la perfección y creo que en el equipo va a tener tremendo papel”, cerró Montaner en el backstage, vaticinando un futuro venturoso para la participante.