Una cuenta de la red social publicó una fake news sobre la muerte de la conductora y los usuarios no tardaron en expresar su indignación.

Desde principios de 2020, Mirtha Legrand se refugió en la seguridad de su hogar y dio un paso al costado de la conducción de su programa debido a la pandemia del coronavirus y dejó a su nieta, Juana Viale, a cargo. A pesar de que aseguró que regresaría una vez inmunizada con las dos dosis de la vacuna, la diva confirmó que su vuelta se atrasará aún más por la variante Delta.

“Por el momento no voy a volver. Hasta la primavera no voy a regresar a mi programa. Hasta que no pase el frío, no retomaré mi trabajo. Yo tengo miedo, me tienen que cuidar, no me tienen que insistir”, expresó la figura de los reconocidos almuerzos en diálogo con La Nación.

Sin embargo, horas después de sus sinceras declaraciones, las redes sociales estallaron con la falsa noticia de que Mirtha había muerto a sus 94 años y rápidamente se hizo tendencia.

Después de que se confirmara que Legrand estaba en su casa y con buen estado de salud, miles de usuarios compartieron su reacción sobre el momento que se enteraron de la falsa muerte de la diva con el hashtag #ChauChiqui.

