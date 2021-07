El presidente de Brasil afirmó que no se ha lanzado y cuestionó el actual sistema de votación electrónica

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo este miércoles, en una entrevista con una emisora de radio del interior de San Pablo, que aún no está seguro de si será candidato a la reelección en 2022.

“ No me he lanzado, todavía no sé si voy a ser candidato ”, dijo el jefe de Estado durante un reportaje con radio Jovem Pan en Itapetininga, tras las críticas del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien lo acusó de haberse presentado ya como candidato presidencial. Lula tampoco ha asumido oficialmente que sea un candidato.

Las encuestas electorales muestran que Bolsonaro podría ser derrotado por el líder del Partido de los Trabajadores por un amplio margen en 2022.

En declaraciones a sus partidarios el lunes, Bolsonaro incluso dijo que no sabe si sería un candidato con el actual sistema de votación electrónica. El mandatario está haciendo campaña para que el Congreso apruebe un sistema con impresión de votos, pero la propuesta de enmienda constitucional corre el riesgo de ser derrotada incluso en la comisión especial que la analiza.

Ante la posible derrota de la propuesta, ya admitida por el presidente, insinuó que puede no postularse para el cargo.

Bolsonaro argumenta, sin ninguna prueba, que el sistema actual se puede manipular e incluso dijo que no es posible que no hubiera ganado las elecciones en la primera vuelta en 2018.

Por su parte, el ex presidente Lula da Silva mostró en abril su disposición a presentarse a las elecciones de 2022 para disputar el liderazgo a Bolsonaro, a quien considera un “fascista” y un “genocida”.

En declaraciones realizadas al canal C5N y al ser preguntado por la posibilidad de que concurra a unas nuevas elecciones, Lula dijo que “si es necesario y tengo que ser candidato en el 2022 para ganar las elecciones a un fascista que se llama Bolsonaro” lo hará.

Estas declaraciones se produjeron después de que la Corte Suprema de Brasil ratificara la decisión adoptada por uno de sus jueces, que anuló las condenas dictadas en primera instancia contra el ex presidente, que recuperó así todos sus derechos políticos.

La decisión fue tomada por ocho votos frente a tres y respaldó la posición del magistrado Edson Fachin, que el pasado 8 de marzo había anulado a través de una medida cautelar las penas contra Lula, que sumaban casi 25 años de cárcel, por un conflicto de competencias.