Una equivocación de tipeo generó una frase de contenido sexual en la pantalla de Los Ángeles de la Mañana mientras Luis Ventura hablaba de la precandidatura de la panelista.



Un inesperado y notorio error en el zócalo de Los Ángeles de la Mañana hizo que el nombre de Cinthia Fernández fuera tendencia en las redes sociales mientras hacían un móvil con Luis Ventura, quien opinó sobre la candidatura de la panelista del programa de Ángel de Brito.

Este viernes, Luis Ventura brindó un móvil para LAM (El Trece) donde habló de diversos temas. Entre ellos, el periodista fue consultado por Ángel de Brito sobre qué pensaba de la precandidatura a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de Cinthia Fernández, panelista del ciclo, que fue oficializada por ella horas atrás en su cuenta oficial de Instagram.



“Lo veo saludable. Estoy cansado de los políticos que no fueron a ninguna universidad y que llenan de cagadas las gestiones. Llegó el momento de un país con funcionarios incorrectos, ¿por qué tenemos que estar guardando la norma todo el tiempo?”, empezó diciendo el conductor de América y A24, quien a su vez exigió vehementemente, que “se empiece a pensar en la gente”.

Luego de elevar la voz indignado con la pobreza que hay en la Argentina, específicamente en la Provincia de Buenos Aires, haciendo hincapié en Lanús, donde vive desde hace muchísimos años, Luis ventura hizo un apartado para referirse al predio del Sindicato de Camioneros de Hugo Moyano que “parece Disney en medio de la pobreza total”, y afirmó que “quiere una Cinthia Fernández que vaya y patee el tablero”. Sin embargo, el videograph de LAM en vez de decir “patear el tablero” rezaba “petee el tablero”.

Graph Cinthia Fernández petee

El graph duró segundos al aire en la pantalla de El Trece, pero fue suficiente para que los internautas se volcaran a las redes sociales para mencionar el momento.

Cinthia Fernández oficializó su precandidatura nacional

A pesar de las críticas y los prejuicios, Cinthia Fernández está dispuesta a meterse de lleno en su carrera en la política luego de ser convocada para candidatearse a diputada por Unite por la Familia y la Vida, mismo espacio con el que Amalia Granata logró ser legisladora de Santa Fe.

Este viernes, a través de sus redes, expresó: “Día muy importante para mi. Ya soy Pre candidata! Espero que ustedes me acompañen porque realmente lo que vivo es lo que viven muchas mujeres que merecen ser escuchadas. Para adelante como siempre en mi vida!”, cerró junto al hashtag “Con vos” y una foto que la muestra poniendo el gancho.

Cinthia Fernandez precandidata a diputada

“No tengo herramientas políticas, no tengo vergüenza en decirlo, pero sí tengo experiencia en lo que me viene pasando, y es lo que le pasa a un montón de mujeres”, dijo hoy la madre de las mellizas Charis y Bella (7) y Francesca (6).

Tras anunciar a principios de año que estaba interesada en sumarse a la política, la propuesta formal llegó y se postulará como candidata en las elecciones legislativas de este año. “La semana pasada estaba como todo muy parado y suspendido, pero estamos trabajando en silencio. Sino parece como todo cholulo y mediático”. “Voy a ser candidata a diputada, voy por el lado de la mujer”, remarcó.

“¿Por qué yo no puedo dar mi visión o mi opinión en cuánto a las vivencias? Quién más mierd* ha vivido que yo, a todo lo que es referente a la mujer. a la cuota alimentaria. Son nichos que no se atacan porque no le interesan a nadie, porque no dan ganancia de ningún tipo”, dijo, dejando en claro el tema que abarcaría.

La panelista afirmó que se siente capacitada para el cargo y para tratar estos temas en la Cámara de Diputados porque son cosas que sufre, “como los tiempos de la Justicia, los derechos de madres e hijos que no se cumplen los sufro también”.